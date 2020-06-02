【新股IPO】葉氏化工擬分拆油墨業務深交所上市 最快明年完成

▲ 圖左起為葉氏化工財務總裁何世豪、副行政總裁葉鈞，以及葉氏油墨副總經理葉朗。（陳華攝）

葉氏化工 （00408） 計畫分拆油墨業務於深交所創業板上市，旗下洋紫荊油墨浙江為上市主體。葉氏化工副行政總裁葉鈞表示，集團油墨業務穩固，由於業務中95%的產品在內地市場銷售，所籌得營運資金亦將用於內地發展，故回深交所是較佳的平台。他補充，深交所上市制度改革，實施註冊制，亦是吸引公司回歸A股主要考量之一，預期分拆上市最快明年內完成。

葉氏化工已於5月28日向聯交所提出分拆申請，惟尚未向中國相關監管機構提交任何上市申請。

葉氏油墨副總經理葉朗指，此次分拆上市所籌得的資金將會用於環保產品、銷售網絡、優化設備等，充分發揮規模化經濟。倘若未能如期上市，也能充分利用母企平台進行融資。

他坦言，短期內聚焦拆分油墨業務深交所上市，未來不排除分拆其他業務上市的可能性。惟管理層未透露是次集資規模及業務估值等相關細節。

康師傅、農夫山泉等為主要客戶

葉氏化工上財年收入按年倒退16%至104.6億元，純利按年增長48%至2.73億元。收入來源於4大核心業務，包括塗料、油墨、潤滑油及物業。當中，油墨業務年內銷量萎縮9%，收入為13.4億元，收入佔比約13%；期內毛利率按年升4個百分點，且降低經營成本，帶動該業務經營溢利按年增1.4倍。

葉朗透露，油墨業務在內地擁有知名及廣泛的客戶群，主要客戶不乏康師傅 （00322） 、飲品巨企娃哈哈，以及即將赴港上市的農夫山泉等。

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記者：陳華