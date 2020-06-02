【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享） 環球政治 19:02 2020/06/02 分享： 美國明尼蘇達州白人警員涉嫌跪殺黑人，引爆國人對警暴和種族歧視的不滿，示威騷亂持續7日未息，更有愈燒愈烈的迹象。矛頭更是愈來愈多指向總統特朗普，這又是他本人的老問題，口舌招尤，自找麻煩。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享） 2020/05/25 【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享） 【中美角力分析】德法觀虎鬥 特朗普改向「它」招手……（訂戶專享） 2020/06/01 【中美角力分析】德法觀虎鬥 特朗普改向「它」招手……（訂戶專享） 【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！ 今日 【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！ 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變（訂戶專享） 2020/06/01 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變（訂戶專享） 巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？（訂戶專享） 2020/05/27 巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！ 今日 【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！ 【中美角力分析】德法觀虎鬥 特朗普改向「它」招手……（訂戶專享） 2020/06/01 【中美角力分析】德法觀虎鬥 特朗普改向「它」招手……（訂戶專享） 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變（訂戶專享） 2020/06/01 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變（訂戶專享） 【中美角力】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言 2020/05/30 【中美角力】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言 【中澳貿易戰】乳製品成籌碼？ 這項澳洲貨更高危 2020/05/30 【中澳貿易戰】乳製品成籌碼？ 這項澳洲貨更高危 美國 特朗普 歧視 內政 請願示威 明尼蘇達 總統大選 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入