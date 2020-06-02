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【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享）

環球政治 19:02 2020/06/02

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美國明尼蘇達州白人警員涉嫌跪殺黑人，引爆國人對警暴和種族歧視的不滿，示威騷亂持續7日未息，更有愈燒愈烈的迹象。矛頭更是愈來愈多指向總統特朗普，這又是他本人的老問題，口舌招尤，自找麻煩。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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