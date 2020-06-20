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【美國示威】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取

環球政治 11:30 2020/06/20

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美國明尼蘇達州白人警員涉嫌跪殺黑人，引爆美國人對警暴和種族歧視的不滿，示威騷亂持續多日未息，更有愈燒愈烈的迹象。矛頭更是愈來愈多指向總統特朗普，這又是他本人的老問題，口舌招尤，自找麻煩。

  • 警隊管理出問題，屬州政事務
  • 美國行聯邦制，總統無權插手
  • 特朗普偏偏多嘴，變眾矢之的

【美國示威】特朗普遭質疑為方便影相 武力驅白宮外示威

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明尼蘇達州黑人男子弗洛伊德（George Floyd），5月25日遭白人警員制伏時，疑因膝頭壓頸而死，相關片段曝光後引發美國社會公憤，引發示威，並在多地演變成騷亂。

這裡涉及兩大問題，一是警察不當使用武力，二是種族歧視。對於美國人來說，兩者都是長期存在、一直未能解決的問題，可說是深層次矛盾，並非一時三刻可以找到方法處理。

面對騷亂，行政單位最先考慮始終是平亂，恢復社會秩序，相信對大部分人來說都是無可厚非，特別是涉事警員已經被革職及起訴。

不過，這裡所指的行政單位，並非特朗普領導的聯邦政府，而是明尼蘇達州政府和事發的明尼阿波利斯市政府，且兩者首長其實都是民主黨人。

要了解當中責任，先要搞清楚美國制度特點。正如本欄過往多次所述，美國奉行聯邦制，亦即聯合多個城邦的制度，城邦實則猶如一個個獨立國度，跟其他國家的中央集權制度不同。

各州州長儼如一國之首，也非從屬於總統。除了國防、外交、以及一些在所有州分統一實施的政策之外，總統和聯邦政府在州內政務上並無權力，而是握於州長和州政府手中。

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話題重新回到起點，弗洛伊德之死歸根究底就是警隊管理問題，沒有好好拿捏制伏疑犯的分寸，以及針對黑人搜查的偏見。

毫無疑問，這些都是市政府和州政府的份內事。亦因此，地方政府才可以運用權力，把涉事警員革職和起訴。同屬民主黨控制的紐約州，州長其後宣布會改革警隊，也是反映權責是在州長手上的另一例子。

至於緊接發生的各地示威應對，當然也是州政府和市政府的權責，而這些州分佔了2/3都是由民主黨領導。

在示威初期尚未蔓延全國之時，本來只屬於個別地區治安問題，若非州政府主動向聯邦政府尋求協助，總統無權介入。

可是，特朗普偏偏戒不掉「口舌招尤」的老毛病，5月29日在Twitter批評明尼阿波利斯市長領導無方，批評示威者是暴徒，揚言隨時準備派遣國民警衛軍。於是，眾人便把矛頭紛紛指向他，遑論特朗普早已被認定是白人主義至上支持者。

實際上，國民警衛軍是要依據州長要求而出動，並非總統派遣與否。但愛認叻的作風，讓特朗普平白替民主黨揹上了這個大黑鍋。

民主黨也樂於獻上這個黑鍋，甚至還落井下石，公開叫他「出少句聲當幫忙」，把自身無力平亂的責任，一下子變成特朗普火上加油的罪過。

特朗普本已不得黑人及拉丁裔選民的歡心，如果此事發酵下去，繼而打擊自身在11月總統大選的選情，便可以說是特朗普咎由自取，怨不得人。

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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