【SWIFT】麻生太郎：美國禁止香港使用SWIFT將有重大影響　一文看懂何謂SWIFT

▲ ，日本財政大臣麻生太郎表示，如果美國停止香港使用SWIFT金融交易系統，將會產生重大衝擊並影響資金流動。

「港區國安法」引來美國高調反對，並計劃對香港採取制裁行動。有分析指出，美國發動金融戰的其中一個選項是封鎖環球同業銀行金融電訊協會（ SWIFT）的金融交易系統，限制制裁地區使用美元。外電報道，日本財政大臣麻生太郎表示，如果美國停止香港使用SWIFT金融交易系統，將會產生重大衝擊並影響資金流動。到底甚麼是SWIFT？

全球逾萬間銀行接入SWIFT

環球同業銀行金融電信協會成立於1973年，是國際銀行同業間的合作組織，主要透過安全的電報轉換系統，準確快捷安全傳送和接受滙款指令。

目前銀行與銀行的交易，都要經過SWIFT作交收。簡單來說，甲買了一批貨要滙款給乙，要將錢由A銀行轉到B銀行，中間就要經過SWIFT。全球目前有超過1萬間、來自200多個不同國家的銀行接入SWIFT的系統，這個資金結算系統覆蓋了全球大部分以美元計價的跨境交易。

以美國2008年對伊朗發動金融戰為例，伊朗的銀行、金融機構遭SWIFT封鎖，不能透過系統滙出或者收取美元，不但限制了伊朗使用美元，還間接剝奪了伊朗參與以美元為主體的國際貿易的權利，從而重創當地經濟。伊朗及俄羅斯都曾被禁而令金融系統及貨幣大受沖擊。

相關文章：【港區國安法】標普：若美國制裁行動衝擊香港金融業 不排除調低香港評級

編輯：吳敏芳