  • 29°C
香港時間 : 2020602日 (二) 19:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【SWIFT】麻生太郎：美國禁止香港使用SWIFT將有重大影響　一文看懂何謂SWIFT

金融經濟 18:30 2020/06/02

分享：

，日本財政大臣麻生太郎表示，如果美國停止香港使用SWIFT金融交易系統，將會產生重大衝擊並影響資金流動。

「港區國安法」引來美國高調反對，並計劃對香港採取制裁行動。有分析指出，美國發動金融戰的其中一個選項是封鎖環球同業銀行金融電訊協會（ SWIFT）的金融交易系統，限制制裁地區使用美元。外電報道，日本財政大臣麻生太郎表示，如果美國停止香港使用SWIFT金融交易系統，將會產生重大衝擊並影響資金流動。到底甚麼是SWIFT？

全球逾萬間銀行接入SWIFT

環球同業銀行金融電信協會成立於1973年，是國際銀行同業間的合作組織，主要透過安全的電報轉換系統，準確快捷安全傳送和接受滙款指令。

目前銀行與銀行的交易，都要經過SWIFT作交收。簡單來說，甲買了一批貨要滙款給乙，要將錢由A銀行轉到B銀行，中間就要經過SWIFT。全球目前有超過1萬間、來自200多個不同國家的銀行接入SWIFT的系統，這個資金結算系統覆蓋了全球大部分以美元計價的跨境交易。

以美國2008年對伊朗發動金融戰為例，伊朗的銀行、金融機構遭SWIFT封鎖，不能透過系統滙出或者收取美元，不但限制了伊朗使用美元，還間接剝奪了伊朗參與以美元為主體的國際貿易的權利，從而重創當地經濟。伊朗及俄羅斯都曾被禁而令金融系統及貨幣大受沖擊。

相關文章：【港區國安法】標普：若美國制裁行動衝擊香港金融業　不排除調低香港評級

編輯：吳敏芳

 

美國 金融機構 經濟 金融 銀行 美元 港區國安法 國安法 香港

上一篇文章

恒指夜期越24000關　網易IPO推升氣氛（不斷更新）

下一篇文章

疫情削買家出價意欲 非東亞拆售最佳時機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】道指升91點　恒指夜期收市大升181點（不斷更新）
【恒指夜期】道指升91點　恒指夜期收市大升181點（不斷更新）
【中概股回歸】網易、京東6月先後招股 兩股有何不同？
【中概股回歸】網易、京東6月先後招股 兩股有何不同？
【新股IPO】網易好易抽？　投資界：大型新股中籤率好高
【新股IPO】網易好易抽？　投資界：大型新股中籤率好高
【新股IPO】網易明招股入場費12727元 招股價上限較美股溢價擴大至8%（第二版）
【新股IPO】網易明招股入場費12727元 招股價上限較美股溢價擴大至8%（第二版）
外媒︰東亞就出售中港銀行業務進行磋商　東亞澄清︰未就出售與外界進行討論（第二版）
外媒︰東亞就出售中港銀行業務進行磋商　東亞澄清︰未就出售與外界進行討論（第二版）
【口罩供應】理的港產口罩明日（3日）上午10時開售　50片售150元
【口罩供應】理的港產口罩明日（3日）上午10時開售　50片售150元