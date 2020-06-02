【網絡保安】網絡Apps失竊個案激增　雲端安全備受考驗

▲ 《2020 數據失竊調查報告》指出，涉及網絡應用程式的失竊個案，按年錄得兩倍增長，高達43%。

Verizon公布《2020 數據失竊調查報告》稱，涉及網絡應用程式的失竊個案，按年錄得兩倍增長，高達43%，當中超過80%個案使用盜取得來的認證。隨著重要的商業流程逐漸移至雲端，此趨勢令人憂慮。

報告指出，金錢利益仍是網絡犯罪的主要誘因，近9成（86%）調查的失竊事件為錢財所驅使。7成失竊個案由外部人員造成，有組織犯罪佔當中的55%。認證竊取（Credential theft）及社交攻擊（Social Attack）如網絡釣魚（Phishing）、商業電郵損害等渠道，涵蓋大部分失竊個案（逾67%）。

Verizon Business行政總裁Tami Erwin表示，遙距工作在全球新冠疫情沖擊下急劇增加，自雲端至員工電腦的端對端，全面安全保護成為當務之急。無奈網絡釣魚騙局已變得越來越高明及危險，為免系統受到攻擊，所有企業應繼續為員工提供培訓。

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▲ Verizon威脅研究諮詢中心亞太區域總監Ashish Thapar接受本報訪問時提醒，企業並非要令網絡安全做到完美，但必須增加黑客攻擊的難度。

此外，越來越多中小企使用雲端及網絡為本的應用程式及工具，令它們成為網絡攻擊者的頭號目標。報告更發現，網絡釣魚是小型企業的最大威脅，佔失竊個案超過30%。其次是利用盜取的認證（27%）及密碼生成器（16%）。 攻擊者的目標包括認證、個人資料及其他內部的商業相關資料，例如醫療記錄、內部機密或付款資料等；超過20%的攻擊個案針對網絡應用程式，並涉及利用盜取的認證。

行業方面，情況也迥異不同。製造業中23%惡意程式事故涉及勒索軟件，而公共部門的比例則為61%，教育服務行業更高達80%。33%的公共部門失竊個案涉及失誤，但製造業僅佔失竊個案的12%。

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Verizon威脅研究諮詢中心亞太區域總監Ashish Thapar認為，疫情下愈來愈多中小企使用雲端服務，而數據洩露事件亦愈來愈多，建議企業切勿儲存不需要的資料，並應嚴格控制訪問權限。雖然經濟出現向下行壓力，但業務流程有變，相信企業會願意繼續投資於網絡安全上。

《2020 數據失竊調查報告》分析32,002宗保安事故，包括3,950宗已確認的失竊個案，較去年分析的2,013宗約增加1倍。這些個案由來自81國家的8個全球受訪機構提供，涵蓋16個行業。

記者：姚慧儀