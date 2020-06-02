澳洲法院裁定 傳媒要為網民誹謗留言負責

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傳媒機構在Facebook發布新聞帖文，倘網民回應報道的留言涉及誹謗言詞，責任誰屬？據澳洲法庭的最新裁決，由發布帖文的新聞機構來負責。判決引起譁然，涉事一眾新聞機構表示，這對傳媒用Facebook發布新聞帶來很大顧忌。
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澳洲新南威爾士上訴法院周一駁回澳洲多間傳媒的上訴，指傳媒機構創立社交媒體專頁，助長及鼓勵了公眾留言，須為公眾在社交平台的留言負上責任。
新聞集團（News Corp）等多間被告機構發聯合聲明回應判決，指讀者的留言，不在他們控制範圍之內，裁決意味傳媒無法在Facebook報新聞，而不用擔心因公眾的留言惹上問題。
聲明直指，這反映澳洲的誹謗法完全與電子出版現實情況脫節，未有考慮平台控制權實則在Facebook，傳媒甚至不能關掉留言功能。
聲明稱，判決將所有公開的Facebook專頁，帶來非常情況（extraordinary situation），政客、商業機構以至法院，同樣會因為第3方留言招來問題，表明會考慮上訴。
事實上，現代人吸收新聞資訊的途徑，不斷由電視、電台等轉向Facebook等平台，傳媒愈來愈依賴社交媒體提高曝光，來自Facebook的點擊佔比十分高，裁決恐對業界構成相當大衝擊。
事件源於澳洲原住民Dylan Voller一案，澳媒曾報道，他19歲被扣留時曾遭職員虐待，相關新聞帖文惹網民熱議。惟留言討論焦點集中在他的背景，指他曾涉風化及嚴重暴力罪行，他於是發起訴訟，向傳媒機構索贘。
責任編輯：文青青
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