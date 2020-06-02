【新股IPO】乘中概股回歸熱潮 京東ELN息率近17厘

▲ 網易及京東將於本月來港作第2上市，投行指其ELN因可變相執平貨，吸引投機客望賺甜頭。

乘兩大中概股回歸香港在即，投資銀行亦搶佔先機，近期伺機開立在美國掛牌的股票掛鈎票據（ELN，Equity Linked Note），冀迎合投機客憧憬網易 （新上市編號︰09999） 在港上市，可先帶旺在美國掛牌的網易（美：NTES），因而對其ELN亦大感興趣，旗下1個月期的ELN，息率最高達15厘（年息計），博在零息環境下攻守兼備。至於京東（美：JD）的1個月期ELN，息率最高更直逼17厘。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享說，該行有提供網易及京東的ELN，由於是掛鈎美國的股票，故暫只主打專業投資者等大戶，最低入場費齊為50萬美元（折合逾390萬港元）。稍後若這兩大中概股正式來港IPO，屆時再因應市場需要，或提供相關的衍生產品，且擬把門檻降低，變相把拆細版的相關結構性工具應市。

王良享透露，網易一個月期ELN、如以九折定價，息率為8厘；九五折更高達15厘。再按網易在美國昨收報397.59美元計，倘若一個月後合約到期時，正股的股價守穩在377.7美元或以上，落注九五折的短炒族，按理可穩袋15厘高息；反觀一旦股價失守接貨價，捧場客須以較貴價坐貨。

而京東因波幅較大，相同條款的息率更高，如以九折定價，一個月期的息率為9.5厘；九五折更接近17厘、高達16.5厘。

王良享又說，網易作為內地第二大遊戲公司，股價自去年底的306美元，急升至現價397.59美元，累升逾三成。而美資券商富瑞（Jefferies） 更料其年底目標價為477美元，即再有約兩成的潛在漲幅。

京東亦從35.24美元，狂彈至現價54.73美元，累升幅度更高達五成半；星展更預計其今年底的目標價為66美元，也有兩成一的潛在漲幅。

王良享表示，鑑於上述兩股今年的股價已狂彈，故個別投資者怯於追貴貨，反而瞄準其ELN，可變相執平貨賺甜頭。萬一富貴險中求的偷步客，須以合約價「坐艇硬啃蟹貨」也不介意坐貨，關鍵是搏這兩大重磅中概股在港首掛有驚喜，到頭來可刺激在美國的正股，因而轉吼其衍生工具，且相信較易打翻身戰，誠然，網易為中概股回歸大潮揭幕，首天招股的孖展旺丁又旺財，散戶博大價股的中籤率或較高；銀行也搶吸港元定存，富邦今天（6月2日）全面加港元定期存款息率，劃一把短中長息上調0.2厘。

網易每股招股價將不高於126元，每手（100股）入場費12,727元；預計最多集資216億元，為今年的新股集資王。王良享初步預計，其掛牌初期或約有一成左右的升幅。

此外，憧憬染藍大熱的同股不同權（WVR）新經濟股，有望最快於8月入閘變新貴的美團 （03690） ，一個月期ELN，以九折釐訂的息率為8厘，上車門檻則為100萬港元。而恒生指數將於8月季檢，將迎來半世紀最大改革，首次加入同股不同權股份，當中又以美團最熱爆。王良享補充，假如網易及京東兩股在港上市時的波幅較大，其ELN的息率，可能有機會較美團、以至阿里巴巴 （09988） 及小米 （01810） 的同類產品為高。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪