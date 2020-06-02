【疫市營商】工總夥泰國工業園發展商合作　助港商拓東南亞商機

▲ 工總與泰國當地最具規模的工業園發展商之一安美德集團（AMATA Corporation PCL）簽署合作備忘錄。（工總提供圖片）

香港工業總會近年來積極協助港商開拓東南亞市場。工總昨日（1日）與泰國當地工業園發展商之一安美德集團（AMATA Corporation PCL），簽署合作備忘錄，內容包括雙方有意研究設立「安美德香港工業城」；如果香港及內地公司有意於泰國開設廠房，工總將為安美德穿針引線；雙方亦將就兩地市場貿易及投資事宜進行交流，並協助進行商業配對等。

香港工業總會主席葉中賢表示，根據早前工總轄下珠三角工業協會的調查顯示，約有13%受訪企業指，因應新冠肺炎疫情擬將工廠搬往東南亞地區。再加上國際經濟環境新形勢，港商宜盡早部署生產線轉移等事宜，開拓東南亞等海外市場。

葉續指，泰國向來是香港重要的貿易夥伴，而當地政府推出「泰國4.0」和「東部經濟走廊」，再加上「大湄公河次區域經濟合作機制」等利好政策扶持，均為港、泰兩地企業帶來龐大商機。

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責任編輯：蘇穎琪