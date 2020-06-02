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【美國示威】Twitter：白人至上組織冒Antifa宣揚暴力

環球社會熱點 17:50 2020/06/02

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美國示威持續，示威活動不單止在現實上，更延伸至網絡上。Twitter表示，有聲稱是Antifa的用戶發表宣揚暴力的言論，其實是由著名「白人至上主義」（white supremacist）組織所偽裝。

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Antifa是「anti-fascists」（反法西斯主義者）的縮寫，定義為一群政治取向極左，但不符合民主黨政治立場的人群。美國總統特朗普（Donald Trump）曾指，是次示威是由Antifa所策劃，更揚言要把Antifa列為恐怖組織。

Twitter發言人表示，有一個聲稱是Antifa的Twitter用戶，在Twitter發表宣揚暴力的言論，惟其後發現是由白人至上組織「歐洲身分」（Identity Evropa）所偽裝的。

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Twitter發言人續指，由於此用戶違反該平台的規則，尤其是創立假帳戶此舉動，Twitter已為此採取行動，已刪除該帳戶。

發言人亦指，今次並非首次有白人至上組織因偽冒Antifa，而被停用Twitter帳戶。

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責任編輯：楊心悅

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