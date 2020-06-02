【八達通xApple Wallet】八達通加入Apple Wallet　60秒加卡教學（有片）

▲ iPhone用戶只要把iPhone及Apple Watch升級至iOS 13.5及watchOS 6.2.5或以上，即可透過Apple Wallet使用八達通！

八達通與蘋果宣布，讓iPhone用戶可透過Apple Wallet使用八達通！iPhone用戶只要把iPhone及Apple Watch升級至iOS 13.5及watchOS 6.2.5或以上，即可以登記使用。

八達通加入Apple Wallet的過程與一般信用卡分別不大，用戶如要轉移已有的實體八達通到Apple Wallet，只需進入「銀包」內點擊「+」加卡後選擇「八達通」，點擊「從現有的卡轉移」，按指示輸入資料。

八達通指出，用戶只要配合Apple Wallet的「特快交通」模式，客戶只須在乘坐公共交通工具時以 iPhone 或 Apple Watch「嘟」一下便暢通無阻。客戶無須Face ID或Touch ID解鎖，亦無須其他操作使用。同時，交易詳情和結餘亦能即時顯示於iPhone或Apple Watch屏幕上。

同時，同一張八達通卡是不可以同時存在於iPhone及Apple Watch內，用戶需手動把八達通由iPhone轉到Apple Watch，或由Apple Watch轉回iPhone使用。另外，只有成人、長者、個人八達通 (只限租用版) 可轉移為Apple Wallet內的八達通，特別版八達通、不記名租用版小童八達通、學生八達通、跨境卡、銀行聯名八達通及機場快線旅遊票等特別版八達通並不可轉移。

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可是蘋果提醒，用戶把八達通加入到Apple Wallet前，需注意不同細節，以免遺失資料或影響使用體驗。支援八達通的iPhone型號包括iPhone 8或更新型號的iPhone，而Apple Watch則需要Series 3或以上的型號才支援。

再者，如八達通持有停車場租用資料或港鐵泊車轉乘計劃，蘋果建議不要繼續進行轉移八達通。在XS或更新的iPhone型號上，當iPhone電量低而自動關機，用戶仍可在長達 5小時內繼續使用特快交通卡功能。若你主動關機，此功能則不適用。

記者：張寶燕、曾曉汶、楊匡然