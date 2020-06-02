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【樓市分析】二手蝕讓、新盤撻訂　香港樓市靠唔住？

股樓投資 18:50 2020/06/02

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市場憂慮香港前景，樓市近期再來暗湧，皆因二手蝕讓、新盤撻訂陸續湧現。舉例說，牛池灣峻弦3座高層D室，實用面積501平方呎，剛以826萬元易手，實用呎價16,487元。據了解，原業主於2019年5月，以896.8萬元購入上述單位，持貨一年後易手，要繳付額外印花稅，料帳面蝕逾150萬元，若計釐印費及代理佣金，實蝕約200萬元。此外，大埔比華利山別墅再錄蝕讓，業主持貨9年，帳面勁蝕逾800萬元。

相關文章：業主買樓一年急住走　硬哽印花稅蝕逾150萬元

中美角力，香港成為兩國磨心，前景自然令人憂慮，部分業主更撻訂離場。舉例說，粉嶺御庭軒7座中高單位，實用面積509平方呎，兩房間隔，上月本來以738萬元易手，惟買家見近期政經局勢有變，有意移民，情願撻訂15萬元，若連佣金計，料蝕約30萬元。

就連新盤市場，也同錄撻訂，據成交紀錄冊顯示，新地（00016）旗下屯門御半山2期2B座8樓F室，實用面積399平方呎，去年8月以641.66萬元易手，惟交易於6月2日終止，料遭發展商沒收近45萬元。

相關文章：買家轉軚想移民　寧撻訂蝕30萬

面對目前困境，惟市場反應不一。即使美國總統特朗普（Donald Trump）宣布，已指示展開程序，取消給予香港特殊地位，惟港股未見太大影響，表現更勝預期。不過，作為小業主，自然擔心香港經濟轉差，外資撤走，移民潮再現，終致樓價大跌。然而，其實港樓暫未有即時危機，不用急於賤價賣樓。

一）中港買家需求強勁

雖然內地人暫難來港買樓，惟近期焦點新盤銷情理想，顯示本地購買力強勁，單靠港人需求，也能支持樓價。相信疫情過後，內地買家重臨，必定有助穩定樓市，特別是豪宅市場。事實上，中國政府到時也可能放寬限制，讓內地資金更易來港投資。

二）移民不一定賣樓

有移民顧問說，近期查詢增多，多數是30至40歲。然而，他們並非人人是業主，根本無樓可賣，即使是業主，也不願賣樓，更傾向出租物業，以租金補貼移民後的生活。移民顧問坦言，移民愈來愈難，若資金少，又無專業技能，選擇其實不多。

三）外資未必撤資

全國人大通過「港區國安法」後，跨國投資銀行摩根大通率先唱淡樓市，估計外資或掀賣樓潮，走資規模恐近5,000億元。不過，該行認為，外資公司在港設分部，一向希望投資內地，理應熟習內地一套，相信不會因「港區國安法」生效，而撤資離港，加上香港財政儲備豐厚，即使大量外國人撒資離港，亦難動搖港府穩定的財政情況。

值得留意的是，中美角力，當然影響香港經濟，特別是投資氣氛，惟對小業主，以及有意入市者來說，最重要是冷靜，不要自亂陣腳，以免做錯決定，到時候便恨錯難返。若從經濟數據來看，樓價短期似乎易跌難升，若中美角力升級，樓市更可能陷入困局，但港樓基調仍好，後市不易看得太淡。

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https://tinyurl.com/ims20200608

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撰文 : 柳家平

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