【拆解美國示威】種族主義、警暴與無大台　示威遍地開花非偶然

上周一（25日）明尼蘇達州明尼亞波利斯市的白人警察，在逮捕非裔男子George Floyd時，用膝頭壓向他的頸部達8分鐘令其窒息致死，事件引發大型示威，並由明尼亞波利斯市蔓延至全美40個城市，甚至是暴力化傾向，出現多宗搶劫商店的個案。

既是近因也是遠因：種族主義嚴重

George Floyd的死就如一條導火線，就如香港反修例事件一樣，冰封三尺非一日之寒。其實在George Floyd事件前，美國也出現了多宗與歧視黑人的案件，例如年初一名非裔男子跑步時被兩名白人槍殺，檢察官在相隔兩個月後，才因案發片段流出而展開調查。

在George Floyd死亡的同一日，一名白人女士在紐約中央公園報警指一名非裔男子要求她把狗繩綁好，她認為有生命威脅。每單種族相關的事件，其實也正觸動著自由派人士的神經。即使在黑人平權多年以後，美國也非種族平等的天堂，George Floyd的死不是偶然。

警暴問題成第二近因

面對群眾示威，明尼蘇達州已快速回應，以三級謀殺罪拘捕該名令George Floyd致死的警察，但似乎也未能平息事件。原因之一，也是全球社會運動所面對的警暴問題，例如向群眾發射催淚彈及橡膠子彈，以警車衝向群眾，更甚在直播中將記者銬走，這些場景相信在香港也屢見不鮮，不分「和勇」地對鎮壓，反而會令群情更兇湧，即使州長、警方也為某些行為道歉，也未能平息眾怒。

但其實不是每位警察都是一味「以武制暴」，早前密蘇里州佛格森 (Ferguson)警方便與示威者一同跪下，悼念死者，又例如有警員與示威者對話，指出接受和平示威，但不接受暴力破壞。近日美國多個警局對曾用過份武力及鎮暴武器向和平示威者致歉。

「無大台」示威難控制

這裡所指的「無大台」示威與香港的「無大台」不同，香港的「無大台」是沒有明確領導，但卻有同一個明確清晰的訴求。美國今次示威卻有多個組織推波助瀾，當中包括無政府主義者、主要暴力抗爭的反法西斯組織Anifa，甚至出現白人至上組織的身影，當然也有趁火打劫的人。

這些團體及組織的訴求各異，難以一下子滿足所有示威者訴求。