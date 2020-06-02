【港區國安法】余偉文再開腔：聯滙非美國給予的「特殊待遇」

▲ 余偉文指聯滙制度並非《香港政策法》給予的「特殊待遇」，而是香港基於自身對金融和貨幣穩定所需而設立。

「港區國安法」引起市場憂慮，金管局總裁余偉文再度發文安撫市場，強調近日並無大量資金流出港元或銀行體系，而且聯滙制度並非美國《香港政策法》給予的「特殊待遇」，強調聯滙制度仍然穩健。他又指「世界末日論」總會有市場，但發生這種極端情況的可能性有多大，市場應心中有數。

余偉文表示，過去數天港元市場一直運作正常，港元息率維持低企，港元滙價保持穩定，而根據數間大銀行所提交的最新數據，存款亦保持穩定。上述數據清楚顯示目前並沒有大量資金流出港元或銀行體系。

對於有市民到銀行計劃兌換美元，但分行缺乏美元現鈔的情況，余偉文指銀行體系有充足的美元現鈔供應，在調整運鈔安排後便可應付需求。整體而言，金融市場繼續暢順有序運作，反映市場對聯繫滙率的信心。

聯滙非美國給予的「特殊待遇」

有評論擔心聯滙制度會否被美國「單方面取消」，甚至有指美國可禁止香港使用美元結算系統。余偉文表示，香港與其他地區一樣，可自行制定貨幣制度，包括滙率政策。香港在1983年10月已推行聯滙制度，遠早於美國國會在1992年通過賦予香港特殊待遇的《香港政策法》，所以聯滙制度並不是《香港政策法》給予的「特殊待遇」，而是香港基於自身對金融和貨幣穩定所需而設立。

余偉文：美取消聯滙可能性有多大？ 大家心中有數

另外，香港是主要的國際金融中心之一，更是全球第三大美元外滙交易中心，服務大量亞太區以至全球的跨國企業，支援各種投資、財富管理、貿易和結算服務，其金融體系已經與全球經濟和金融體系緊密聯繫在一起。任何衝擊香港金融制度的舉措，會為包括美國在內的全球金融市場帶來極大震盪，更可能削弱國際投資者對使用美元、持有美國金融資產的信心。

余偉文強調，聯滙制度在過去36年曾經歷多次市場震盪，但一直運作順利，是香港貨幣金融體系的基石，不會因為外國對香港的政策而改變。他又反問，發生聯滙制度被被美國「取消」的極端情況的可能性有多大，「大家應該心中有數」。

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編輯：謝智聰