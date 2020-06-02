  • 30°C
香港時間 : 2020602日 (二) 17:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

消費者想購物多過出街食飯 解封後也願意消費

環球經濟金融 17:15 2020/06/02

分享：

全球多國的新冠肺炎疫情趨向平穩，各國早前為控制疫情而實施封鎖措施，零售業及餐飲業步入寒冬。標普發布調查結果指，一旦各地放寬限制措施，不少消費者也願意外出消費，消費者也傾向外出購物多於到餐廳用膳。

【美國示威】私家車高速撞警員 紐約一日兩單

【美國示威】「暴力不能令哥哥翻生」弗洛伊德弟籲用選票發聲

標普智匯（S＆P Global Market Intelligence）於今年4月30日至5月18日，向美加地區的1,250人進行調查，這群受訪者的收入平均較高，其中有一半人的每年收入達12萬美元（約93萬港元）。

調查結果指，有44％的人指，如各地解除或放寬限制措施，就會開始在零售商店購物。有55％的受訪者更會立即在髮廊、按摩店等提供個人服務的場所消費。

但疫情仍未結束，有不少民眾憂慮外出用膳會增加染疫風險，到餐廳用膳的意欲也較低。約有31%受訪者在解封後會立即到餐廳用膳，有40%受訪者指會在解封3個月内到餐廳用膳。

【美國示威】澳洲記者遭警毆打 盾牌撞肚警棍揮背

【美國示威】新加坡總理夫人轉發漫畫 諷刺特朗普雙重標準

美國折扣連鎖零售商TJX行政總裁赫爾曼（Ernie Herrman）早前也表示，旗下超過1,100間重開一周或以上的店舖，銷售額與去年同期相比仍錄得增長。

摩根大通（JPMorgan）分析師認為，美國與其他國家相比，受制於更嚴格的封鎖及追蹤制度，加上歐洲國家有積極的經濟刺激措施，預料美國復甦的進度會較緩慢。

曾諷香港人低能 新加坡部長誤指棉花產自羊

【美國示威】洗劫紐約第五大道 特朗普威脅無阻搶掠

標普發布調查結果指，各地放寬限制措施後，不少消費者願意外出消費，但傾向外出購物多於到餐廳用膳。

相關文章

【美國示威】私家車高速撞警員 紐約一日兩單
今日
【美國示威】私家車高速撞警員 紐約一日兩單
【美國示威】「暴力不能令哥哥翻生」弗洛伊德弟籲用選票發聲
今日
【美國示威】「暴力不能令哥哥翻生」弗洛伊德弟籲用選票發聲
【美國示威】澳洲記者遭警毆打 盾牌撞肚警棍揮背
今日
【美國示威】澳洲記者遭警毆打 盾牌撞肚警棍揮背
【美國示威】新加坡總理夫人轉發漫畫 諷刺特朗普雙重標準
今日
【美國示威】新加坡總理夫人轉發漫畫 諷刺特朗普雙重標準
曾諷香港人低能 新加坡部長誤指棉花產自羊
今日
曾諷香港人低能 新加坡部長誤指棉花產自羊
經濟 傳染病 疫情 餐飲 零售 美國 按摩 服務 餐廳 冠狀病毒

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國示威】美國安顧問：外國勢力利用種族關係挑撥
【美國示威】美國安顧問：外國勢力利用種族關係挑撥
【BNO】42%英國人支持予香港BNO持有人居英權
【BNO】42%英國人支持予香港BNO持有人居英權
【日本疫情】日本擬放寬4國入境限制 對中韓有保留
【日本疫情】日本擬放寬4國入境限制 對中韓有保留
新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間17:00）
【美國示威】「特朗普不讓我說話」死者弗洛伊德弟弟控訴
【美國示威】「特朗普不讓我說話」死者弗洛伊德弟弟控訴
【BNO】英國外相：擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權
【BNO】英國外相：擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權