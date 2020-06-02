消費者想購物多過出街食飯 解封後也願意消費

全球多國的新冠肺炎疫情趨向平穩，各國早前為控制疫情而實施封鎖措施，零售業及餐飲業步入寒冬。標普發布調查結果指，一旦各地放寬限制措施，不少消費者也願意外出消費，消費者也傾向外出購物多於到餐廳用膳。

【美國示威】私家車高速撞警員 紐約一日兩單

【美國示威】「暴力不能令哥哥翻生」弗洛伊德弟籲用選票發聲

標普智匯（S＆P Global Market Intelligence）於今年4月30日至5月18日，向美加地區的1,250人進行調查，這群受訪者的收入平均較高，其中有一半人的每年收入達12萬美元（約93萬港元）。

調查結果指，有44％的人指，如各地解除或放寬限制措施，就會開始在零售商店購物。有55％的受訪者更會立即在髮廊、按摩店等提供個人服務的場所消費。

但疫情仍未結束，有不少民眾憂慮外出用膳會增加染疫風險，到餐廳用膳的意欲也較低。約有31%受訪者在解封後會立即到餐廳用膳，有40%受訪者指會在解封3個月内到餐廳用膳。

【美國示威】澳洲記者遭警毆打 盾牌撞肚警棍揮背

【美國示威】新加坡總理夫人轉發漫畫 諷刺特朗普雙重標準

美國折扣連鎖零售商TJX行政總裁赫爾曼（Ernie Herrman）早前也表示，旗下超過1,100間重開一周或以上的店舖，銷售額與去年同期相比仍錄得增長。

摩根大通（JPMorgan）分析師認為，美國與其他國家相比，受制於更嚴格的封鎖及追蹤制度，加上歐洲國家有積極的經濟刺激措施，預料美國復甦的進度會較緩慢。

曾諷香港人低能 新加坡部長誤指棉花產自羊

【美國示威】洗劫紐約第五大道 特朗普威脅無阻搶掠

▲ 標普發布調查結果指，各地放寬限制措施後，不少消費者願意外出消費，但傾向外出購物多於到餐廳用膳。