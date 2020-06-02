【港股追蹤】連日異動　醜小鴨終變天鵝？

內地滷製品生產商周黑鴨（01458）近年股價持續走弱，上月更再次跌至接近全年低位。不過股價低位有承托，上周升逾7%後，周一（1日）又升近5%，今日（2日）再升近9%，收報4.64元，單計近7個交易日，已經升超過20%。

論業績，周黑鴨其實不算標青，去年收入31.86億元人民幣，按年微跌0.8%，純利同比更顯著下跌24.6%，至4.07億元人民幣，期內毛利率也按年減少一個百分點至56.5%，加上今年首季新冠肺炎疫情影響消費，股價下跌其實也無可厚非。

相關文章：【港股追蹤】超高溢價私有化 點解要咁做？

但里昂今日最新發表的報告，卻提升了市場信心，該行指，公司綫上平台銷售強勁，又有便利店等銷售渠道，抵銷行業在綫下渠道的弱勢。現時整體綫下銷售正處於復甦階段，對集團特許經營模式有信心，提升公司明年特許經營店的開店預測，給予股份「買入」評級，目標價由此前5.4元，提升至5.7元，以現價計，仍有逾20%上升空間。

股價4月初曾高見5元，之後出現調整，今浪的強勁反彈，技術上已衝穿了調整浪的下降軌，股價或有力再上，第一步可望挑戰5元，但年初5.3元的下跌裂口頂部則是個大阻力，投資者要注意。

#即睇iMoney全新網站【imoneymag.com】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【imoney.hket.com/im/subscription】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！