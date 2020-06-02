【美國示威】被質疑打壓黑人聲音　抖音稱技術錯誤並致歉

▲ 抖音（TikTok）近日被發現，所有與抗議活動相關的短片播放量均標記為零，抖音其後承認出現技術錯誤並表示歉意。

美國非裔黑人弗洛伊德（George Floyd）被警員壓頸後死亡，引發全美多地出現抗議種族歧視的示威。網上亦發起一連串抗議活動，包括標籤#BlackLivesMatter和#GeorgeFloyd。而抖音（TikTok）近日就被發現，所有與抗議活動相關的短片播放量均標記為零，抖音其後承認出現技術錯誤並表示歉意。

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據外媒The Verge報道指，有抖音用戶發現在示威期間，黑人的聲音遭抖音審查和壓制，所有與黑人相關的短片播放量顯示為0。於是一部分用戶將他們的個人資料圖片，改為像徵黑人權力的黑色拳頭，並呼籲其他用戶進行抗議。

抖音美國地區總經理Vanessa Pappas及創作者社區主任Kudzi Chikumbu隨即發表文章，表示抖音對相關事件致歉，但強調並沒有對黑人創作者進行審查，僅是技術故障而導致的問題。而抖音亦表示，標籤#BlackLivesMatter的短片，播放量已經超過20億次。

抖音表示，該企將成立特別委員會來聽取不同的聲音，並會向為黑人社區提供幫助的非牟利組織捐贈300萬美元（約2325萬港元），以及提供100萬美元（約775萬港元）在美國打擊種族不平等的行為。抖音又指，將會聲援音樂界發起的「Black Out Tuesday」抗議活動。

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責任編輯：曾曉汶