八川集團 推廣強鹼性氫氧離子液 廣泛用於清潔殺菌 減少環境負荷

疫情肆虐全球，市民加大消毒、清潔力度，以免病毒細菌滋長傳播。為了給市民提供多一個清潔殺菌同時又能減少環境污染的選擇，八川集團有限公司（八川集團）致力推廣功效卓越與環保兼備的清潔水產品——「八川氫氧離子液」。八川集團聯席主席兼創辨人張江亭指出，「八川氫氧離子液」為pH高達12.5的強鹼性氫氧離子液，成分天然，使用後無任何有害化學物質殘留，可大大減少環境負荷。

張江亭表示，「八川」寓意水源歸宗，以源自「長安八水」的水，潤澤萬物，包含了「環保」和「自然」的理念。「『八川氫氧離子液』無色、無味、無刺激性、無有害化學物質殘留，擁有卓越殺菌消毒能力之餘，亦為保護潔淨、低碳的地球奉獻一份綿薄之力。」

▲ 由八川集團推廣，透過獨有電解技術製成的強鹼性氫氧離子液，pH值高達pH12.5。

生態環保 多用途清潔水產品

八川集團聯席主席兼創辦人顏璠堜補充，「八川氫氧離子液」主要以純淨水加入微量食用級碳酸鉀，透過獨有的電解方式製成，經國際專業評測機溝測試證實，「八川氫氧離子液」能有效清潔除污，同時可於最少30秒殺滅一般環境中多種常見細菌及病毒如大腸桿菌、金黃葡萄球菌、沙門氏菌、退伍軍人菌、克雷伯氏肺炎菌及甲型流感病毒H1N1等，殺除率高達99.999%，是一款集殺菌消毒、清潔除污、淨化空氣於一身的強鹼性電解水。

顏璠堜介紹，「除了殺菌消毒外，pH12.5強鹼性『八川氫氧離子液』對分解油份亦非常有效，能瞬間將油份乳化，易於清洗，幫助減少沖洗時間和水量，故除家庭使用外，亦適合用於各種行業如汽車清潔，有效減少水源污染和用水量，保護環境。」

▲ 「八川氫氧離子液」不含任何有害化學物質，可用於清潔魚塘和蝦塘，促進海產養殖業健康發展之餘，更減低化學污染。

應用範圍廣減少環境負荷

「八川氫氧離子液」作為清潔消毒水產品，環保自然同時用途廣泛，使用安全又擁有超高清潔、消毒、除臭能力，其用途並不限於家居衛生，更可用於寵物、汽車清潔、母嬰用品、海產養殖、家禽養殖、肉類加工、餐飲業、美容業、酒店業、洗衣業、醫院及醫療設備等等。

顏璠堜分享了「八川氫氧離子液」用於海產養殖的例子：「由於pH12.5強鹼性『八川氫氧離子液』可用於清潔魚塘和蝦塘，減少化學品的使用；養殖期間，只要將調校至最適合養殖海產pH值的『八川氫氧離子液』每日添加至養殖環境中，可有助於減低細菌滋生同時增加水中含氧量，促進海產養殖業健康發展之餘，更減低化學物質帶來的污染以及節省成本。」

張江亭和顏璠堜更透露，八川集團未來將積極推進跨界別合作，與不同範疇專業人士共同策劃推廣「八川氫氧離子液」的創新應用方案，致力於將集殺菌消毒、清潔除污、淨化空氣於一身的「八川氫氧離子液」推向無遠弗屆，為保護地球生態環境而努力。

現時，八川集團透過銷售「八川氫氧離子液」生成機予不同行業，鼓勵他們自行循環生產鹼性離子水，達至節省日常清潔維護成本同時減少環境負荷的雙贏局面。

▲ 八川集團聯席主席兼創辦人顏璠埬(左)及八川集團聯席主席兼創辦人張江亭(右)

實測：

即場以清除化學殘留物質、殺菌、乳化油份三大範疇測試pH12.5強鹼性「八川氫氧離子液」的清潔、殺菌能力。到底「八川氫氧離子液」功效有幾出眾全面？一齊看看測試結果吧！

清除化學殘留物質能力：★★★★★

測試結果：噴了一層「八川氫氧離子液」在番茄表面(左圖)，待30秒後再以紙巾抹去，紙巾上即出現泛黃污漬，證明「八川氫氧離子液」有效清除番茄表面的殘留農藥；相反，以清水擦洗番茄（右圖），並不能清除殘留農藥。

測試結果：

番茄以「八川氫氧離子液」浸泡10分鐘後 (左)，浸泡液呈微黃色，證明可有效清除番茄表面的殘留農藥；相反，以清水作浸泡液的(右)，顏色仍維持不變，殘留農藥沒有被清除。

殺菌能力：★★★★★

測試結果：噴了一層「八川氫氧離子液」在手機表面(左圖)，待30秒後用含菌量測試機測試，測試機顯示的細菌含量只有35 x 106RLU，比未清洗過的手機(右圖)顯示的7374 x 106RLU大減99.5倍，殺菌威力驚人。

乳化油份能力：★★★★★

測試結果：將「八川氫氧離子液」倒入油中(左圖)，輕搖30秒後油分明顯乳化；相反，加入清水的油 (右圖)，就算搖晃多次也明顯分成水油兩層，沒有被乳化。

香港恒生大學與八川集團有限公司

舉辦「恒大+八川『疫流而上』抗疫市場策劃大賽」

助學生發展創意潛力及培養市務經驗

香港恒生大學與八川集團有限公司（Relife Group Ltd）聯合舉辦「恒大+八川『疫流而上』抗疫市場策劃大賽」，鼓勵學生發揮創新精神，將產品推廣到更多領域，累積市場策劃經驗。恒大副校長（機構發展）兼協作計劃工作小組召集人方永豪博士希望，藉推廣環保產品讓同學了解人與大自然的關係及可持續發展的重要性。八川集團聯席主席兼創辦人顏璠埬表示，大賽邀請學生策劃推廣八川集團產品，學習應對市場業務挑戰，累積實戰經驗。雙方還將聯合舉辦為期五個月的「Relife師友計劃」，為學生提供實習機會。

八川集團有限公司

電郵：sales@relife.com.hk

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