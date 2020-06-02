最高現金回贈達5.6% 精選4張信用卡讓你「使」得精明！

隨著網上支付系統越來越多元化，出門已經幾乎不需要帶上現金，而在衆多支付方式當中，我們又該如何選擇？除了方便自己之外，留意消費方式獨有折扣也相當重要，不費吹灰之力，便可以節省金錢。爲了吸引消費者使用信用卡支付，不少信用卡都推出現金回贈，今次iMoney編輯就決定為大家精選4張現金回贈率較高的信用卡。

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1.HSBC滙豐Visa Signature卡（5.6%）

HSBC滙豐Visa Signature卡的「最紅自主獎賞」回贈率最高可達5.6%回贈（3X + 5X「獎賞錢」），此外今年亦推出5X「最紅網上及海外簽賬獎賞」及基本1X回贈，換句話説持卡人可享14X「獎賞錢」回贈（即5.6%現金回贈 / HK$1.78=1里）。更吸引的是不止現金回贈，HSBC滙豐Visa Signature卡還備有多種獨家尊尚優惠及禮遇，包括酒店餐飲買一送一、酒店住宿升級等。不過此卡的申請資格比其他信用卡較爲嚴謹，年薪至少需達36萬

2.滙豐Red信用卡（4%）

今年推出的Red信用卡，申請門檻較其他有現金回贈信用卡低，平均月薪只需要HK10,000即可，與Visa Signature卡最大分別在於此信用卡的現金回贈只限網上購物簽賬，可享4%獎賞錢（即4%現金回贈 / HK$2.5/里），超市簽賬則有2%獎賞錢，本地及海外基本簽賬亦有1%獎賞錢。由於申請門檻，而且回贈方式全面，就算是初出茅廬的社會新鮮人都可以申請。

3.EarnMORE銀聯卡（2%）

EarnMORE銀聯卡是另一張回贈機率相對高的信用卡，回贈範疇同時非常全面，所有簽賬均有2%回贈*，就連簽賬要及回贈上限也沒有規定。另外此卡可配合OmyCard手機App使用支援「二維碼支付」功能，相當方便，而於同年連續兩月內簽賬滿HK$12,000，可免費享用機場貴賓室3次。雖然優惠多多，但此卡的申請門檻也相當親民

4.渣打Simply Cash Visa

渣打Simply Cash Visa 的現金回贈率較本文其他信用卡低，但勝在就全面，回贈項目基本是全包，包括零售、餐飲、網購、八達通自動增值、PayMe轉賬等，而外幣簽賬一律都有2%回贈，不過此卡處理外幣交易需要徵收1.95%手續費，但不設最低簽賬要求及回贈上限或許可以抵消外幣處理需額外收費的缺點吧。

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