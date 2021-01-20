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【基金撤港】對沖基金Elliott糾纏東亞6年　曾狙擊阿根廷政府逼回購國債獲利

股市 10:13 2021/01/20

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Elliott Management創辦人來頭勁，曾被稱為最聰明對沖基金經理。（網頁截圖）

對沖基金Elliott擬撤出香港，將香港業務轉移至東京的亞洲總部。其實Elliott多年來在港都有不少動作，最為人熟悉的是高調狙擊東亞銀行 （00023） ，雙方糾纏足足6年，直至東亞銀行去年宣布策略檢討才罕有獲得Elliott支持。

Elliott撤出香港詳情【下一頁】

Elliott資產規模逾400億美元（折合約3,120億港元），自2014年入股東亞後，一直要求李國寶家族出售資產，雙方更曾對簿公堂，直至東亞今年宣布全面檢討資產業務，才罕有獲得Elliott支持。

東亞雖然是本地最大的家族銀行，但股權結構分散，以李國寶為首的家族成員持股僅6.2%，甚至低於Elliott的8%。近年東亞舉行股東大會，Elliott代表亦有出席。

相關文章：東亞李國寶家族僅持股6.2%　遭外資股東Elliott狙擊5年

Elliott創辦人來頭勁　被稱為最聰明對沖基金經理

Elliott以狙擊上市公司聞名，早年亦曾多次涉足香港股票，除2014年起狙擊東亞，08年亦曾多次增持盈大地產 （00432） ，逼使電盈 （00008） 私有化方案加價不遂後再增持，最終逼使盈大讓步斥資17億元回購。

1977年成立的Elliott Management由著名美國對沖基金經理Paul Elliott Singer創辦，他曾經被財經雜誌《福布斯》形容為其中一個最聰明及作風最強硬的對沖基金經理。

時至1996年，Singer被指將投資重心轉移至瀕臨破產邊緣的主權債，例如阿根廷及秘魯的違約國債，並要求發行國家回購，從中獲利。但有關投資策略亦惹來不少爭議，他曾反擊此舉是「與拒絕遵從市場規則的騙子鬥爭」，而且相信有助監察「盜版政府 「kleptocratic governments）」。

14年強逼華僑銀行加價收購永亨曾失手

截至2019年底，Elliott管理資產規模約402億美元，聘用473個職員，總部設在紐約並在美國、倫敦、香港及東京等其他城市設有辦公室。

但Elliott在涉足香港市場亦曾經失手。2014年新加坡華僑銀行提出收購永亨銀行，Elliott在交易前大手買入股份，企圖逼使對方加價，但最終華僑銀行成功取得97.52%股權，可強制接收餘下股份，而Elliott亦唯有接受交易條件。

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