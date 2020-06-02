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【5G手機】vivo X50系列登場　首創搭載「微雲台」售3810元起

科技 17:04 2020/06/02

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內地手機品牌vivo昨宣布，X50系列5G手機正式登場。

5G網絡於4月在港正式啟動，手機廠商紛紛加快腳步，推出更多5G新機。內地手機品牌vivo昨（1日）宣布，X50系列5G手機正式登場，帶來高階手機X50和X50 Pro，以及旗艦手機X50 Pro+ 。

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vivo X50及X50 Pro採用高通Snapdragon 765G處理器，X50 Pro+ 則是配備 Snapdragon 865晶片，皆支援5G網路。而整個系列手機均後置四鏡頭主相機，但擺位上稍有不同。vivo X50以直立式設計；X50 Pro則採用微雲台主鏡頭，賦予相機的穩定性，同時提升其感光效能。微雲台主鏡頭是其他鏡頭的四倍大，因此有「大眼鏡」暱稱；而X50 Pro+就未搭載雲台結構設計相機，但主鏡頭就採用三星日前推出5000萬像素規格的ISOCELL GN1感光元件。

X50 Pro則採用微雲台主鏡頭，鏡頭是其他鏡頭的四倍大，因此有「大眼鏡」暱稱。（vivo官網截圖）

目前vivo X50及X50 Pro已在內地市場正式推出，售價分別3498人民幣（約3808港元）及4298人民幣（約4679港元）起；X50 Pro+則預計會在7月份上市，售價4998人民幣（5441港元）起。

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責任編輯：曾曉汶

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