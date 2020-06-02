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這邊廂中概股回港上市 那邊廂A股迎紅籌回歸

金融經濟 16:55 2020/06/02

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美股上市大型中概股網易 （新上市編號：09999） 今起公開招股，為中概股回港上市潮掀序幕的同時，A股亦為紅籌股回歸敝開大門，上交所正式受理中芯國際 （00981） 的A股上市申請。

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紅籌回歸的議題早在2001年提上中證監，惟過去紅籌回歸涉及拆除境外控股的紅籌架構，將控制股轉移回國內。至2018年，內地當局為創新企業境內發行股票或中國存托憑證（CDR）制定新規，惟當時上市門檻仍高， 只接受市值逾2,000億元人民幣的紅籌回A股上市。

當時，網易、京東（美：JD）、百度（美：BIDU）等大型中概股，以及騰訊 （00700） 均表態只要條件適合，會考慮回A股上市。惟在阿里巴巴 （09988） 去年底回港成功上市後，大型中概股都選定了來港第二上市，更能配合國際投資者將美國存託股與港股互換。回歸A股已非中概股迫切選項。

就在此時，中證監為創新型紅籌股回A股創業板上市，另設200億元人民幣市值的較低上市門檻，而中芯就在新規出爐不足1個月內獲受理A股上市申請。

盡管爭取中概股回A股上市的工作暫落後於港交所，但引入更多中概、紅籌科技股，提高A股科技股含金量的目標相信不變，與港交所 （00388） 的競爭還未落幕。

撰文：劉德斌

創業板 紅籌股 創業板 A股 香港股票 CDR 中芯國際（00981） 阿里巴巴－SW（09988） 第二上市 中國概念股

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