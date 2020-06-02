【美國示威】私家車高速撞警員 紐約一日兩單

▲ 美國紐約24小時內，發生兩宗私家撞向警員事件。（相關影片截圖）

美國反警暴及種族不公示威持續，警民關係惡劣之際，紐約發生私家車高速撞向警員事件，有警員閃避不及，整個人被撞飛，橫卧馬路，肇事車輛撞到人後，高速駛離現場，絕塵而去。這是24小時內，當地第2宗同類事件。

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事發在紐約布魯克斯區（Bronx），當地周二清晨，多名警員駕駛一輛深色汽車，停在路邊，惟一下車，停在附近一輛SUV突然高速駛向警員。

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整個過程被人用攝錄機拍下，從畫面可見，一名警員快速閃開，驚險避過撞擊，但有警員閃避不及被撞飛，躺在路中心。

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事後有警車到現場運走傷者，他被送院治理，據報無生命危險。有目擊者指，當局事後派直升機搜查現場一帶，試圖兜截肇事車輛，暫未知警方調查進度。

這是24小時內，當地第2宗同類案件，當地時間周一晚，紐約亦有人駕車撞向一群警員，有人閃避不及被輾過。

第2宗事故片段連結

連場衝突，源於美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd），早前被捕時被一名白人警員用膝蓋壓頸7分鐘，其間多次哭訴「無法呼吸」，但不獲理會，他送院後不治。

事件觸發美國大型示威，示威者與警方衝突不斷，警民矛盾進一步升級。

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責任編輯：文青青

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