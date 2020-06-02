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傳中國喊停買美國大豆 年均消耗1億噸 8成做了什麼?

環球政經 17:19 2020/06/02

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《彭博》消息指中國政府指示中糧及中儲糧兩間農產品商貿公司暫停向美國入口大豆，外界認為是中國「回應」美方要取消香港獨立關稅地位的舉動。大豆一直是中美貿易談判桌上的籌碼，原因是中國是全球最大的大豆入口國，是盤大生意。

即使中國亦有種植大豆，但隨着農地日益減小，相反大豆需求不斷加大，以2019年計，進口大豆8851萬噸，本國生產約1600萬噸，進口貨佔約85%，年均大概消耗約1億噸。

中國人點解要食用大量大豆? 原來當中87%是用來榨食用油。榨油後的副產品豆粕，則是主要豬牛等飼料。若中國不向美國入口大豆，會向誰買大豆? 現時西是中國大豆第一進口大國，佔65%來自巴西，其次是美國（19%）及阿根廷(10%)，但巴西9成大豆已是運往中國，中國要「加碼」買大豆，另一個選擇可能是向俄羅斯買。去年中國已批准俄羅斯入口大豆，而俄羅斯亦將大舉投資穀物產業。

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撰文 : 高富健

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