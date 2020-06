▲ 【美國示威】「暴力不能令哥哥翻生」弗洛伊德弟籲用選票發聲

美國非裔黑人弗洛伊德(George Floyd)被警員壓頸後死亡,引起美國連串示威行動。弗洛伊德弟弟指,暴力的示威行為無法挽回哥哥的性命,呼籲示威者停止掠奪行為,並改用選票發聲。

弗洛伊德弟弟特倫斯(Terrence Floyd)周一發表講話時指,明白民眾對於弗洛伊德的死感到悲傷,但認為民眾的悲傷的程度只會及他一半。

特倫斯續指:

「所以如果我沒有暴亂,我沒有破壞東西,我沒有在社區搗亂,那你們應該做些甚麼呢?你們應該甚麼都不要做,這不會令我哥哥回來。」

(So if I'm not over here wilding out, if I'm not over here blowing up stuff, if I'm not over here messing with my community, then what are y'all doing? Y'all doing nothing, but that's not going to bring my brother back at all.)

特倫斯又形容,自己的家庭是個「和平的家庭」(peaceful family)。

特倫斯向示威者人群指,示威者在掠奪或破壞他人財產的當刻,可能會有良好的感覺,然而這些行為對改變體制起不到作用。

特倫斯又指:

「我們不要再認為自己的聲音不重要,去投票吧。不只是投選總統,初選也去投吧。」

(Let's stop thinking that our voice don't matter and vote. Not just for the president, but vote for the preliminaries.)

責任編輯:楊心悅