【美國示威】澳洲記者遭警毆打 盾牌撞肚警棍揮背

▲ 【美國示威】澳洲記者遭警毆打 總理莫里森要求調查

美國各地反對警察嫌涉濫殺黑人示威持續,事件成為國際傳媒焦點。澳洲電視台兩名記者在華盛頓採訪當地示威時,懷疑遭警察暴力襲擊。畫面更可見記者遵從警員指示離開時,有警員繼續從後施襲。澳洲總理莫里森(Scott Morrison)要求調查事件。

澳洲電視台Channel 7駐華盛頓記者Amelia Brace、攝影師Tim Myers周一(1日)在白宮外採訪示威期間,華盛頓警方使用催淚彈武力清場。

現場傳媒拍到,兩人當時站在一大型路邊石墩旁,防暴警員則沿住街道推進;一警員發現石墩旁邊有人時,二話不說即用盾牌撞擊Tim Myers肚部,然後以另一隻手揮拳打向他的頭,把攝影機撞開;該名警員原本似乎還打算再有動作,但遭到場同僚勸退。

兩名記者與警員交涉數秒後,聽從指示彎腰離開現場,此時另一名警員則揮動警棍,打向Amelia Brace背部。

Amelia Brace事後表示,他和Tim Myers都沒有大礙,但揭露兩人分別還遭到橡膠子彈擊中背部和後頸。

她稱當時國民警衛軍已堵住他們後方,警員則在前面迅速推進,因此兩人別無選擇只好靠住石墩,期望警員經過相安無事,然而根本無處可逃(There was really no escape at that moment)。

澳洲總理莫里森周一較早前曾與美國總統特朗普通話,他當時尚未得悉記者遇襲。莫里森事後已指示澳洲駐美國大使館調查,並向美方跟進事件。

