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【美國示威】澳洲記者遭警毆打 盾牌撞肚警棍揮背

環球政治 16:58 2020/06/02

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【美國示威】澳洲記者遭警毆打 總理莫里森要求調查

美國各地反對警察嫌涉濫殺黑人示威持續，事件成為國際傳媒焦點。澳洲電視台兩名記者在華盛頓採訪當地示威時，懷疑遭警察暴力襲擊。畫面更可見記者遵從警員指示離開時，有警員繼續從後施襲。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）要求調查事件。

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澳洲電視台Channel 7駐華盛頓記者Amelia Brace、攝影師Tim Myers周一（1日）在白宮外採訪示威期間，華盛頓警方使用催淚彈武力清場。

現場傳媒拍到，兩人當時站在一大型路邊石墩旁，防暴警員則沿住街道推進；一警員發現石墩旁邊有人時，二話不說即用盾牌撞擊Tim Myers肚部，然後以另一隻手揮拳打向他的頭，把攝影機撞開；該名警員原本似乎還打算再有動作，但遭到場同僚勸退。

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兩名記者與警員交涉數秒後，聽從指示彎腰離開現場，此時另一名警員則揮動警棍，打向Amelia Brace背部。

Amelia Brace事後表示，他和Tim Myers都沒有大礙，但揭露兩人分別還遭到橡膠子彈擊中背部和後頸。

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她稱當時國民警衛軍已堵住他們後方，警員則在前面迅速推進，因此兩人別無選擇只好靠住石墩，期望警員經過相安無事，然而根本無處可逃（There was really no escape at that moment）。

澳洲總理莫里森周一較早前曾與美國總統特朗普通話，他當時尚未得悉記者遇襲。莫里森事後已指示澳洲駐美國大使館調查，並向美方跟進事件。

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責任編輯：方圓之

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