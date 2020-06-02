家樂福斥8億收購台灣惠康　「頂好Wellcome」全換成家樂福

家樂福將全面收購牛奶國際在台灣的惠康超市，包括199間頂好Wellcome超市及25間Jasons Market Place；預計2020年底將完成交易。

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台灣家樂福集團全面收購牛奶國際（Dairy Farm）在台灣的惠康超市，交易包括199間頂好Wellcome超市及25間Jasons Market Place；料2020年底將完成交易。

家樂福集團收購台灣的惠康百貨股份，除了 224間超市分店外，同時亦包括了物流中心的資產及土地。 整筆交易價值9700萬歐元（約8.3億港元）；而台灣惠康百貨股份去年的營業額為約33.6億港元。

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家樂福集團目前在台灣有137家分店，集團去年在台灣營業額達逾169.4億港元。家樂福預計將在股權交割完成後12月內，將全數更換頂好Wellcome品牌；Jasons品牌則會稍後轉為家樂福頂級超市。

家樂福將全面收購牛奶國際在台灣的惠康超市，包括199間頂好Wellcome超市及25間Jasons Market Place；預計2020年底將完成交易。

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責任編輯：葉泳珊