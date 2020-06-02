【無卡提款】工銀亞洲推QR code提款　渣打ATM 8月起支援跨行無卡提款（第二版）

銀通無卡提款推出後，工銀亞洲率先推出服務，客戶只須登錄工銀亞洲手機銀行，透過「銀通無卡提款」功能，並於選擇提款賬戶後，輸入提款金額及透過已登記的流動電話號碼發送的一次性短信驗證碼，即可快速完成預約登記。

客戶只須於完成登記當日前往本地全線設有「JETCO」銀通標誌、並已開通「銀通無卡提款」功能的自動櫃員機，使用工銀亞洲手機銀行「掃一掃」或「銀通無卡提款」功能掃描屏幕即時生成的二維碼（QR Code），便能提款。

渣打：8月起支援其他銀通會員銀行無卡提款

渣打香港數碼銀行及個人客戶群主管陳麗明表示，渣打QR Cash無卡提款推出1年多以來，交易量按年倍增，無卡提款客戶的比例按年增加超過1倍，反映客戶享受服務帶來的便捷及保安性。

隨著11間銀通會員銀行遍佈全港1,000多部櫃員機加入支援此服務，渣打客戶可更廣泛地享用無卡提款的便利。其他銀通會員銀行的客戶由8月起亦可陸續於渣打櫃員機進行無卡提款。

花旗客戶8月起可享無卡提款服務

由本周起，全線花旗港元ATM支援無卡提款，客戶只須按照自動櫃員機相關指示，無需插入提款卡便可即時提取現金。



至於花旗客戶，則會於8月可享用無卡提款功能，屆時客戶可透過Citi Mobile®️ App核實個人身分，並預設提款指示，以Citi Mobile®️ App掃瞄貼有「無卡提款」標誌的港元自動櫃員機屏幕上的二維碼，即時提取現金。

▲ 客戶只需到到貼上銀通無卡提款標誌（屏幕右上方）的ATM，即可使用無卡提款服務。（花旗香港）

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編輯：譚志偉

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