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豪繳1.05億辣稅　神秘富豪購緹山別墅

股樓投資 17:14 2020/06/02

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嘉里（00683）旗下九龍龍駒道緹山，早前以3.5億元售出3號別墅。市傳買家為內地客，惟據成交紀錄冊顯示，買家身份非常神密，皆因以海外註冊公司（Times Square Overseas Company Limited）名義入市，按法律規定，買家需付樓價30%的印花稅，即約1.05億元。

一般來說，豪宅買家為保持神秘，常以海外註冊公司名義入市，但代價是支付高額印花稅，故以公司名義入市的買家，近年買少見少。值得留意的是，據稅務局最新公布，4月三辣稅稅收僅得5.6億元，為有紀錄以來最少，而上述交易涉及的辣稅，約等於4月的兩成，以金額計，相當誇張。

事實上，上月有多個逾億元豪宅單位售出，如緹山2號別墅，成交價達3.7億元；資本策略（00497）旗下渣甸山皇第，則以逾2.19億元，售出17樓A室，呎價高見7.7萬元，創項目新高。中海外（00688）旗下海棠路62號11號屋及10號屋，分別以約1.536億元，以及約1.468億元售出。

相關文章：【美政府出貨】美國政府標售壽山村道項目　下月截標市值或達百億

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https://tinyurl.com/ims20200608

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撰文 : 柳家平

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