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八達通加入Apple Pay行列　Samsung宣布免收增值額外費

環球政經 19:21 2020/06/02

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八達通公司今日（2日）宣布，已可以在iPhone 8 或以上，配合 iOS 13.5的 iPhone或Apple Watch Series 3以上的Apple Watch使用八達通。公司指出，使用時不用Face ID或Touch ID解鎖，就可以「嘟」電話搭車購物。

相關文章：【八達通xApple Pay】無需手續費　手機內增值八達通4個步驟

相關文章：【八達通xApple Pay】無需解鎖就「嘟」到　安全私隱點保障？

在Android系統上，八達通則於Samsung合作，Sumsung亦同日宣布，不會收取八達通用戶以Mastercard及Visa信用卡所產生之達2.5% 的手續費。非iOS用戶不用心痛自己為八達通增值時，未能獲得全額款項。在Smart Octopus in Samsung Pay上可加入八達通，只要是Samsung用戶都可以下載使用。

事實上，早幾年開始，已有不同國家地區都已有交通卡公司與Apple Pay合作，推出電子支付。八達通行政總裁張耀堂指出，因為香港情況比較特別，香港除把八達通應用在交通之外，還會應用在零售、商務店等多個層面，而且公司很重視用戶體驗，所以用較長時間去完成產品，希望用戶對這項產品是以歡迎態度去接受。

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