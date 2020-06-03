【網民熱話 (多圖)】整條村莊售5,700萬港元　網民圖眾籌打造「瑞典香港村」？

瑞典一條18世紀的村莊近日在網上以7,000萬瑞典克朗（約5784萬港元）出售，村莊內有水源、井、醫院、教堂、水療中心、健身中心、公園和不少別墅式房屋，村莊佔地近60英畝，購買中還包括84英畝未開發的土地，房源由佳士得國際地產擁有。

據CNBC報導，佳士得國際地產的經紀表示，村莊Sätra Brunn及其所有的房地產均註冊為有限公司，對外國買家不設任何限制。

▲ 房源由佳士得國際地產擁有，村莊約售5784萬港元。(佳士得國際地產)

▲ 課室式活動室。(佳士得國際地產)

▲ 還有健身室設備。(佳士得國際地產)

▲ 小教堂外觀。(佳士得國際地產)

▲ 小教堂設備齊全。(佳士得國際地產)

▲ 房子內觀。(佳士得國際地產)

▲ 水療中心的游泳池。(佳士得國際地產)

▲ 房子內裝潢十分復古。(佳士得國際地產)

有網民看到報導後，認真地想出「眾籌移民大計」，指希望可集資地價及持續發展「香港村」的錢，約為7000至8000萬元，該網民更指如有「1000-2000人加入，平均分嘅話每個人都只係幾萬。」但亦有網民指出，村莊位於距離瑞典首都斯德哥爾摩約133公里外，駕車需要近2小時，質疑地理位置太遠。

其他網民意見：

諗唔XXX

咁多人去到會唔會俾人歧視 聽落唔錯

職業XX

呢個計畫係成條村買落黎，基本上目標係整個小香港出黎，所以全部都係自己人唔使擔心歧視

~人XXX

其實過得去 我就覺得總會有呢d問題(歧視)

真係要有決心去overcome到先好去

無可能完全同當地人隔絕

咁咪仲更加惹人歧視

原文連結：https://bit.ly/2XpYU5J