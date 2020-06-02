▲ 【美國示威】新加坡總理夫人轉發漫畫 諷刺特朗普雙重標準

美國示威持續多日，部分示威者搶掠和縱火，總統特朗普形容他們是暴徒。新加坡總理夫人何晶轉發政治漫畫，諷刺特朗普雙重標準。漫畫內容是指特朗普面對香港示威及美國示威的態度不一，認為香港示威者的行為是「民主」。

【美國示威】洗劫紐約第五大道 特朗普威脅無阻搶掠

【美國示威】不是歧視？非裔黑人被警方槍殺比率較高

何晶周一（1日）在Facebook轉發同日刊登在《聯合早報》的漫畫，漫畫有兩部分，上面畫出特朗普指香港示威者破壞商店是：「民主！」

下面則畫出特朗普斥明尼蘇達州示威者：「暴徒！！」

【美國示威】肯塔基州黑人中槍死 警局局長遭革職

【美國示威】「救護車就是靈車」弗洛伊德死於壓頸窒息

何晶轉載的漫畫是來自另一用戶的帖文，該用戶評論稱：

「今天新加坡聯合早報刊登這張漫畫，真有意思。」

何晶轉載後，獲3000多個「讚好」、逾700次分享，吸引近800名用戶留言。帖文一出，獲中國網友大讚，紛紛留言稱「西方國家永遠是雙重標準」、「夫人明白事理，眼睛雪」。惟亦有網民認為，不應將香港和美國混為一談。

何晶近日多次在Facebook轉發支持美國黑人的帖文。

台灣早前捐贈予新加坡口罩，何晶發文稱「Errr...」，引起台灣網民不滿，其後修改留言感謝台灣。

【美國示威】特朗普遭質疑為方便影相 武力驅白宮外示威

【美國示威】橡膠子彈射和平示威者 加媒：民主軍事化

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者：韓羚