【八達通】無Apple Pay同Samsung Pay　想隨時增值八達通有乜計？

繼八達通加入Samsung Pay後，八達通亦加入Apple Pay。兩者均在今天宣布，現時可透過應用程式以信用卡隨時隨地為八達通增值，更免手續費。如果不是用iPhone 又不是用Samsung旗下手機的用家，又想享有同樣的方便，八達通公司旗下的電子錢包O! ePay幫到你。

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留意以下數個步驟，就可透過O! ePay增值：

1. 先將自己的八達通在八達通App內進行登記，並設立定電子直接付款授權(eDDA)。eDDA需透過應用程式中的「轉數快」內按「銀行轉賬至O! ePay」，再按指示填妥資料便可。

▲ 八達通公司網頁截圖

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2. 設定完成後，按主頁面上「八達通」右面的「增值」。

▲ 八達通公司網頁截圖

3. 選擇透過O! ePay賬戶進行增值，並輸入增值金額。

▲ 八達通公司網頁截圖

4. 使用指定具備NFC功能的流動裝置，將八達通放在流動裝置背面，便可以即時增值八達通。

指定NFC功能的流動裝置包括：具NFC功能的Android流動裝置、iPhone 7或以上型號，並已安裝iOS 13或以上，或已配對八達通流動讀寫器的iOS流動裝置

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