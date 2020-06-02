【定期存款】富邦港元定存全線加息0.2厘 存百萬一年賺息1.6萬

▲ 富邦今天全面加港元定存息，這是繼滙豐搶短錢後，昨新推兩個月港元儲蓄利率10厘，兩大小行鬥出招。

網易 （新上市編號︰09999） 首天招股的孖展旺場，銀行亦伺機搶吸港元存款，有中小行今天（6月2日）全面加港元定期存款息率，富邦劃一把港元定存短中長息上調0.2厘，現時旗下3個月、半年及一年的最新息率，劃一報1.6厘。如以一年存期計，入場費100萬元，追息族按理穩袋1.6萬元利息。至於該行另有針對全新客戶更高息，3個月期經上調0.2厘後，至1.75厘，起存額為30萬元，上限100萬元的新錢。此外，若銀碼較大，客戶斥100萬元新錢，3個月更享1.9厘，兩個月亦有1.6厘， 而此兩存期的上限是1,000萬元。

專家指3大因素令港銀提早加息備戰，包括︰（1）市傳政府提速於6月21日作登記，7月向市民派錢一萬元，業界伺機以高息搶佔逾千億元的商機；（2）半年結在即，銀根偏緊；（3）適逢網易及京東今年兩大新股排隊於本月上市，遂令大中小行早作部署，搶吸頭寸。

另方面，龍頭發鈔行更率先於6月開局即搶港元短錢，滙豐於昨天（1日）新推港元儲蓄存款利率10厘，新客戶以手機開戶，可享兩個月儲蓄存款10厘年利率獎賞。以上限5萬元計，即賺息833元。

滙豐發言人指，新推兩個月港幣儲蓄存款10厘年利率獎賞，由即日至7月31日，新客戶以手機開戶，成功透過HSBC HK App開立的合資格戶口，符合手機開戶獎賞要求，存兩個月即享優惠，而存款額上限為50,000元。客戶須為居住於香港的永久性居民，年齡介乎18至65歲，以及並未於滙豐持有任何理財、投資戶口或滙豐信用卡。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪