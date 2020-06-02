限聚令延長多14天至6月18日 本地再現感染群組

本港再有新型冠狀病毒的本地社區群組感染個案，今日（2日）新增6宗確診個案，其中4名病人與第1084宗34歲女士，均同住沙田瀝源邨祿泉樓。食物及衛生局局長陳肇始表示，原訂周四（6月4日）屆滿的限聚令將會延長多14天至6月18日，當中條款大多不變。

原定最多8人限聚令至6月4日結束，宗教場所獲豁免，有關措施重點：

- 8人限聚令延長至6月4日結束，宗教場所獲豁免

- 因應個別行業調整規定，如健身中心及公眾娛樂場所

- 健身中心超過8人的小組課堂，須確保人與人相距至少1.5米，教練須一直佩戴口罩

- 派對房間、卡拉OK、浴室和夜總會4類營業場所繼續關閉，相關限制5月28日（下周四）結束

- 擴大病毒測試範圍：加大檢測能力、擴大檢測範圍

- 向1）機場工作人員；2）安老院舍、殘疾人士院舍及護養院；3）18區指定的中醫診所派發樣本瓶，並會探討與葵青地區康健中心營運者合作，試行在地區康健中心派發樣本瓶

行政長官林鄭月娥早前表示，今次社區群組感染個案，目前涉及9名確診者，當中涉及很多傳播元素，包括工作間和大廈環境傳播，情況令人擔心。

林鄭月娥指，限聚令和管制食肆經營的附屬法例將於周四屆滿，而限制內地、澳門和台灣入境人士要進行檢疫，以及海外入境人士檢疫要求的附屬法例，也分別於本月7日和18日屆滿，有見本港再有社區群組感染，政府會採取非常謹慎態度處理，並會盡早公布。

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