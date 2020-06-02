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【港區國安法】新加坡非居民存款創新高　彭博：或由香港流入

環球政經 16:43 2020/06/02

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疫市下全球各地人心惶惶，近來中美又是多事之秋，根據彭博周二（2日）報道，新加坡銀行存款急飆，或反映投資者正傾向於規避風險，以及來自包括香港在內其他市場的資金流入。

根據新加坡金融管理局周一（1日）公布的數據顯示，4月本地銀行的外幣存款按年增3倍，至270億坡元（約1,485億港元）；非居民存款飆升44%，至620億坡元（約3,412億港元），創1991年有記錄以來的最高水平。

相關文章：【贏家智慧】制裁都唔怕？　拆解港股爆升之謎

彭博智庫分析師Diksha Gera在報告中指，香港的緊張局勢不斷升溫，由去年的示威活動，到最近人大宣布通過的《港區國安法》，市場憂慮若香港金融中心地位受威脅，或將導致資金走向新加坡。惟Gera補充道，外幣存款增加還有可能因為其他因素，例如，私人銀行投資組合去槓桿、以及基金經理幫規避風險的客戶出售股票等。

相關文章：【中美角力】中美貿戰變冷戰　最新亂世部署

長期以來新加坡及香港作為亞洲的兩個金融中心，吸引了世界各國的富豪的資產流入，然而香港社會環境自去年開始不穩定，現時又因國安法增添動蕩。根據金管局數據顯示，4月香港的本地貨幣存款較去年同期減少792億港元（約100億美元）或1.1%，跌至6.9萬億港元。

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撰文 : 國際組

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