【資訊保安】勒索軟件趁疫情攻擊　專家教路：加強備份

▲ 有專家指出，新冠病毒爆發後，勒索軟件的攻擊次數明顯增加。（法新社資料圖片）

新冠病毒爆發後，黑客伺機攻擊企業保安系統，有保安公司指出，近月的勒索軟件攻擊次數上升，不少個案是勒索軟件藉病毒重要資訊為幌子，欺騙企業僱員。有網絡保安專家分享，就算被勒索軟件成功攻擊，不宜向黑客屈服，可從加強資訊備份等方法入手去防範危機。

網絡保安專家、前FBI調查員Jeff Lanza分享，勒索軟件攻擊情況愈趨嚴重，他引述數字指出，勒索軟件今年估計為犯罪者帶來120億美元的收入，而且預計明年會增加至210億，即增加75%。他續指，不少機構基於怕麻煩或其他考慮，寧願付贖金，但事實上，付款並不保證機構能取回被封鎖的數據，而且有機會被認定為一所願意付帳的機構，日後更大機會被攻擊，加上付款等同於資助其他犯罪活動，他勸告企業不願向黑客屈服。

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他強調，勒索軟件攻擊速度可以很快，例如透過電郵附件散佈的情況，只要有員工打開問題附件，企業的系統已即時中招。他介紹，有個案是黑客將勒索軟件偽冒成員工的薪酬資料，又或是應徵者的履歷表等，特別針對企業個別員工，增加中招者打開附件的機會。

5招防範勒索軟件

在防範勒索軟件的方法上，他提出5項建議，包括：

1. 採用強力的不良軟件偵測工具

2. 提高員工對電郵、附件及網站的戒心

3. 定期升級軟件

4. 加強遙距桌面應用的保安

5. 進行系統備份

會議上他特別解釋，一般的備份措施未必可完全保護系統安全，觀察到有犯罪分子會先鎖定備份資料，確認能掌握到才真正發動攻擊。他續指，要提高備份的安全，可參考名為「三二一」的做法：準備3組備份、儲存於2種媒介、其中1種以離線方式儲存，可盡量降低黑客接觸備份資料的機會。

Veeam澳洲及紐西蘭系統工程師總監Nathan Steiner亦指出，以去年第四季的勒索軟件個案計算，平均所涉的金額為14890美元（約11.6萬港元），單一金額看似較低，但重點是沒有任何行業可以免疫於攻擊。特別是新冠病毒爆發後，針對醫療、教育機構與商業機構的攻擊情況更增加約1倍，呼籲要加倍小心，採用全面的防範措施，從預防、監察與分析三方面應對風險。

記者: 周俊霖