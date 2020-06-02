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【派錢1萬】消息：政府擬6月21日起登記派錢　銀行郵局周日開門派表

環球政經 16:02 2020/06/02

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今年2月，財政司司長陳茂波在財政預算案提出，向18歲或以上的香港永久性居民派發1萬元。有消息指，政府計劃提早至6月21日接受派錢登記。

消息指，在政府相關部門、金管局、銀行、香港郵政等參與機構的配合下，有空間計劃提早接受派錢登記，最快有望擬於6月21日（周日）起接受登記。逾20間參與銀行旗下分行及郵局屆時均會在周日開門，讓市民領取及交回表格，市民亦可以經由電子方式登記。

消息提到，因應本港社會、經濟狀況加上疫情，政府內部一直希望提早派錢，目前籌備進度符合如期，故有空間考慮提前一個星期，最快擬在6月21日正式展開派錢計劃。

陳茂波4月出席立法會會議時表示，派錢1萬元目標以6月底接受登記，7月內發放，相信絕大部份合資格市民，可在8月底前獲發放1萬元。

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