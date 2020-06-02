【疫市營商】紙牌遊戲成疫下商機　美國9歲男孩賺775萬

▲ 9歲男孩Alex Butler於2年前發明紙牌遊戲「Taco vs Burrito」，在疫情期間成為美國電商亞馬遜（Amazon）上排名第一的遊戲，賺取逾100萬美元（約775萬港元），成為百萬富翁。

新冠肺炎疫情不斷延燒，留家抗疫成為不少人的日常，同時亦為不少人在逆市中帶來商機。一名來自美國西雅圖的9歲男孩，2年前發明紙牌遊戲，並在疫情期間成為美國電商亞馬遜（Amazon）上排名第一的遊戲，賺取逾100萬美元（約775萬港元），成為百萬富翁。

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據西雅圖時報報道指，9歲男孩Alex Butler於2年前發明紙牌遊戲「Taco vs Burrito」，遊戲主要要扮演烤餅店和卷餅店的玩家，用一些荒謬的配料各自配搭出得分最高的一份食物。配料包括一般蔬菜和肉類，更有「新鮮的大腦」、「小熊軟糖」和「朱古力蝦」等怪異材料。不過若卡牌組合太過火，就有機會引發「肚痛」，需扣分懲罰。

報道提到，他每賣出一件商品他就可以賺取20美元（約155港元）利潤，而去年已為他帶來了110萬美元（約853萬港元）的收入。在疫情下，遊戲的銷售額更急增10倍，一度登上亞馬遜紙牌遊戲排名第一。

Butler的媽媽Leslie Pierson在個人Facebook表示，一家人一直都很喜歡玩紙牌遊戲，所以並不意外兒子能設計出卡牌，但她至今仍不太相信兒子成為百萬富翁。為要替兒子管理Taco vs Burrito銷售業務，Pierson與丈夫Mark Butler成立公司Hot Taco，並讓Butler擁有最大股權，在他還沒成年的這段期間，父母會在一旁幫助他，直到他可以管理公司。

把握商機 與母聯手推女性領袖遊戲

雖然Butler年紀輕輕已成為百萬富翁，但如果他想要用25美元（約193港元）購買網路遊戲，都須要付出勞力來換取，如幫忙整理床鋪及摺衣服等。

此外，Butler和媽媽近日把握時機，合作研發新遊戲「Bold Made」，主要是一個有關全球女性領袖的遊戲，當中會出現馬拉拉等女權人物的故事。目前僅開放預購，並預計在10月份會寄出。

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責任編輯：曾曉汶