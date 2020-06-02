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【新股IPO】京東宣布與高通合作升級　深度探索5G應用

金融經濟 15:43 2020/06/02

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京東宣布與高通升級合作，主要圍繞5G應用展開。

京東（美：JD）與高通（美：QCOM）宣布升級合作，主要圍繞5G終端普及、前沿技術應用落地等項目展開深度合作，將覆蓋智能手機、網聯終端、XR、移動PC和可穿戴設備等產品。另外，透過5G和AI等技術，京東冀共建智能物流產業生態。

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2013年，京東與高通達成長期戰略合作夥伴關係；2020年，雙方也聯合發布超過10款手機。

此外，京東將發揮零售平台的優勢，攜手高通不斷豐富5G和AI的應用場景。雙方將致力於推出全場景、多用途、智能化的供應鏈物流解決方案，包括共同研究5G技術的行業標準及創新應用，攻關高精定位、視覺AI、XR輔助等方面；聚焦雲XR技術對作業增強場景的落地，探索車聯網技術對物流配運業務產生的積極價值，共同建多元共享的智能物流產業生態。

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責任編輯：陳華

香港股票 5G 零售 IPO 行業 技術應用 京東（美：JD） 智能手機

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