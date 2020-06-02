【港股追蹤】超高溢價私有化　點解要咁做？

華電福新（00816）上周四（28日）開始停牌，公告稱涉及內幕消息，股份今早公布，母公司華電集團以吸收合併方式向公司提出私有化建議，每股H股作價2.5元（內資股作價則為2.29995元人民幣），較停牌前高超過65%，完成後，公司將申請自願撒回H股上市地位。消息刺激股份今早（2日）開市價已見2.35元，較停牌前升超過50%，其後繼續穩步上揚，下午3時已升穿2.4元水平。

公司在內地經營可再生能源發電業務，風力、水力、天然氣、太陽能發電等均有涉獵，去年收入高達197.8億元人民幣，按年升7.9%。但股價未有太大突破，近兩年持續受制於2元以下，故今次的私有化作價對股東而言應該十分吸引。

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以往上市公司私有化，原因不外乎交投活躍度低，或市場上的股價相對每股資產淨值出現很大的折讓，今次公司亦有解釋原因，在過去6個月日均成交量僅佔已發行H股的約0.33%即是交投偏低。此外，集團又指一直無法通過股權融資獲得資本，失去上市平台的主要優勢。

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一般來說，私有化一方需盡量爭取其他股東同意，華電集團現時持股高達62.76%，私有化作價更大幅高於近年股價，屬給予其他小股東一個「逃生門」，令私有化步伐更容易成功。當股價與私有化作價愈來愈接近，也反映市場覺得私有化成事機會愈高，投資者可留意。



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