【知識就是力量？】這些中途輟學的故事 結局卻相當美滿

書中自由黃金屋這個道理不少人就知道啊，但如果在學業上失意，又是否代表人生從此就一塌糊塗呢？其實現實中有不少成功人士在學業路途上都不太順利，但最後卻非常成功。其實只要清楚自己目標、同時別具慧眼，沒有學歷又如何？

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Steve Jobs

蘋果靈魂人物Steve Jobs，17歲進入REED（里德）大學就讀，但僅讀了半年就中途輟學。不過Steve Jobs卻於1976年與Steve Wozniak共同創立蘋果公司，最後取得成功。不過，在離開學校後，他的創業路也不是一帆風順。1985年，Steve Jobs曾因爲蘋果内部權鬥而被逼離開，之後成立新公司NeXT，一直到1995年，當時身價已經高達10億美金的Steve Jobs才被瀕臨倒閉的蘋果公司請回去，重新入主該公司。

李嘉誠

李嘉誠的學歷基本上已經是公開的秘密，只有小學教育程度的他於12歲便輟學，14歲就在社會謀生。李嘉誠在50年代靠賣塑料花起家，也就是大家俗稱的「穿膠花」 ，如今他一手創立的長江集團在香港甚至世界的的地位舉足輕重，更成爲亞洲首富。

Bill Gates

Bill Gates的大名無人不曉，甚爲聰明的他於1973年秋季成功進入名牌大學哈佛，不過於兩年後他便輟學了，並和由細識到大的夥伴Paul Allen創辦了微軟公司，最後更成為創科界的表表者。離開哈佛30年多的他更於2007年，獲得了母校授予的榮譽博士學位，也算是一種奇妙的緣分。

Larry Elllison

資產總值430億美元的Larry Ellison大學轉了三次校，最後也未能畢業，作爲上班族，也先後在十幾間公司工作，最後妻子也離他而去。不過，命運總是那麽有趣，他後來以1200美元本金起家，最後卻能令Oracle公司連續12年銷售額每年大幅增長，更成爲世上財力數一數二的大人物。

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