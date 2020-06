▲ 曾諷香港人低能 新加坡部長誤指棉花產自羊

在新冠肺炎疫情下,新加坡貿易與工業部長陳振聲曾暗諷香港人搶購廁紙的行為太過「低能」。陳振聲近日又再失言,談及在新加坡生產口罩時,誤指因為新加坡沒有綿羊,所以無法生產棉花,引起網民瘋傳。

陳振聲周六接受訪問指,解釋新加坡為何要依賴國際貿易,不能在本地設置生產線。他以口罩為例,指很多原物料都無法在新加坡生產。

世衛譚德塞讚美國衛生貢獻巨大 期望繼續合作

【新冠肺炎】首項藥物作臨床測試 若成功料在秋季推

談到口罩的原材料棉花時,陳振聲則指

因為新加坡沒有很多綿羊,所以無法生產棉花。

(We don't have too many sheeps in Singapore to produce cotton.)

然而,棉花事實上是來自植物,而非綿羊。陳振聲之後在個人Facebook承認口誤,澄清棉花絕對不是來自綿羊,而是來自棉花屬植物(cotton plants)。

【新冠肺炎】美洲一周增10萬確診 英國死亡率趕上墨西哥

【日本疫情】環球影城下周一重開 東京迪士尼仍閉園

陳振聲並非首次說錯話。受到疫情影響,早前多地人民搶購物資,當時陳振聲暗諷香港人瘋搶口罩、廁紙的行為太過「低能」(idiots),呼籲新加坡人不要仿效,但仍然有新加坡人搶購物資。

陳振聲更語出驚人地說:

「沒有廁紙,用水就好了啊!為何我們會做那麼低能的事情呢?我真的是受不了。」

【英國疫情】滿足5大解封條件 英女王騎馬仔湊熱鬧

印度單日確診近8千照解封 亞洲疫情重災區

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯:楊心悅