▲ 曾諷香港人低能 新加坡部長誤指棉花產自羊

在新冠肺炎疫情下，新加坡貿易與工業部長陳振聲曾暗諷香港人搶購廁紙的行為太過「低能」。陳振聲近日又再失言，談及在新加坡生產口罩時，誤指因為新加坡沒有綿羊，所以無法生產棉花，引起網民瘋傳。

陳振聲周六接受訪問指，解釋新加坡為何要依賴國際貿易，不能在本地設置生產線。他以口罩為例，指很多原物料都無法在新加坡生產。

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談到口罩的原材料棉花時，陳振聲則指

因為新加坡沒有很多綿羊，所以無法生產棉花。

（We don't have too many sheeps in Singapore to produce cotton.）

然而，棉花事實上是來自植物，而非綿羊。陳振聲之後在個人Facebook承認口誤，澄清棉花絕對不是來自綿羊，而是來自棉花屬植物（cotton plants）。

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陳振聲並非首次說錯話。受到疫情影響，早前多地人民搶購物資，當時陳振聲暗諷香港人瘋搶口罩、廁紙的行為太過「低能」（idiots），呼籲新加坡人不要仿效，但仍然有新加坡人搶購物資。

陳振聲更語出驚人地說：

「沒有廁紙，用水就好了啊！為何我們會做那麼低能的事情呢？我真的是受不了。」

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責任編輯：楊心悅