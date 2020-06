【職場英文@iM網欄】英文面試問這3條問題　求職成功率增加30%？

大家在面試的時候,最後經常都會被問及,"Do you have any question?” 好多人會答「無問題」,或者問「有幾多日annual leave?」。當然這些問題本身沒有限制,但是大家有沒有想過,其實這樣是大大浪費了表現自己的黃金機會?。記住以下三條黃金問題,可以幫你提升面試成功率!

1. Do you have any concern before the next stage?

第一條問題,你可以問一問對方,對於我的申請去到下一個環節之前,還有沒有什麼顧慮。你可能會好奇,這樣問會不會很唐突? 為什麼要反問僱主或者面試官,面試不是只需要我回答嗎?亦有人會質疑,這樣會不會太沒有禮貌,好像直接挑戰對方。可能對很多讀者來說,這是非常陌生,但是只要有禮貌地問,而且文法正確,其實好大機會成為你的「加分位」。因為一方面,這代表着你很着緊這個面試,另一方面其實很多人都忽略了,面試其實最重要的是雙向溝通(two-way communication),並非單向的一問一答,這樣的話其實缺乏交流及互動,不是一個很好的面試。小弟以前面試時,都會盡量互動一點,讓對方感覺到自己的熱誠。

當然這並非可以馬上學得到,需要練習。而根據以往的經驗,對方可能會真的表達他對你的擔心,例如以前我去投資銀行面試時,對方會問,你會不會不習慣加班工作,因為工時會很長。這個時候,你就要坦誠與他交流,例如表示明白投資銀行對員工工作要求及期望很高,而我自己都很願意學習,作為新人,絕對明白工作到很晚,是學習過程中其中一個環節,讓對方知道你的想法,釋除他心中的疑慮,盡量讓他覺得兩者是互相配合得到,那麼就能夠大大提高面試的成功機會。

【英文文法小知識】 提提大家,concern 作為一個名詞,是解作關注。但當 concern 作為動詞,一般都會用 I am concerned about ... ,而非I concerned about ... 例句:I am concerned about the potential growth in this company.

2. What are the most important qualities for me to perform well in this position?

而第二條問題,則可以問他認為能勝任這個職位的必要條件。很多時,我們介紹自己時,都是希望能讓對方留下深刻印象,講中他心目中想要的要求。心理學中,曾有研究發現,相似度(mutuality)愈高,會令對方喜愛你的機會愈高。但每個人所重視的事情都很不一樣,有些老闆很重視工作經驗,有些則重視性格。所以當對方講了的心目中的條件,最重要是你的回應。你可以真誠地回應: 自己都覺得這個條件很重要,你可以這樣回答:「我之前的工作都累積不少相關經驗,或之前的工作都經歷過,所以我都很明白這個條件是很重要。」

【英文文法小知識】 提提大家,「重要」的同義詞有很多,包括important, significant, crucial, critical, vital, essential等。但是從文法角度,我們不可以說very vital。如果你想強調非常重要,我們可以說vitally important。例如: Being punctual is vitally important.

3. Recently, your company has launched the ABC scheme. What is your view?

最近貴公司推出了ABC計劃,你有什麼看法?

最後一條問題,你可以參考一下公司的Press Release或Annual Report,之後問對方對此的意見,其實對方的答案是如何並非最重要,最重要是展現你很了解這間公司,時刻留意公司的最新動態,同時代表你對這個面試很有熱誠,有做足功課。

但是,當讀者們問這條問題要小心,小弟最初面試時,因經驗尚淺,問了對方一些很深的金融科技的技術性問題,因為問題太刁鑽,對方不知道如何回答,埸面非常尷尬,當然最後這個面試失敗告終。但就此希望與大家分享,問此問題記住不要問一些太技術性或學術性的問題,(例如這個xx機制如何運作? ) 因為面試最重要是雙方都覺得舒服!

【英文文法小知識】 提提大家,當用recently/lately時,記住從文法角度,應該要用(present perfect tense)現在完成式,即是I have recently organized a camp,而不能說I recently organize a camp. (簡單現在式)。除了面試之外,大家在寫電郵時都要注意啊!

作者簡介:港大一級榮譽畢業,在學期間獲11份獎學金,曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT,2019年放棄銀行工作,全身投入英語教育事業,歷年來教授過千名學生,早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。 Facebook 專頁:Spencer Lam English Team

