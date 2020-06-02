【職場英文@iM網欄】英文面試問這3條問題　求職成功率增加30%？

大家在面試的時候，最後經常都會被問及，"Do you have any question?” 好多人會答「無問題」，或者問「有幾多日annual leave?」。當然這些問題本身沒有限制，但是大家有沒有想過，其實這樣是大大浪費了表現自己的黃金機會?。記住以下三條黃金問題，可以幫你提升面試成功率!

1. Do you have any concern before the next stage?

第一條問題，你可以問一問對方，對於我的申請去到下一個環節之前，還有沒有什麼顧慮。你可能會好奇，這樣問會不會很唐突? 為什麼要反問僱主或者面試官，面試不是只需要我回答嗎？亦有人會質疑，這樣會不會太沒有禮貌，好像直接挑戰對方。可能對很多讀者來說，這是非常陌生，但是只要有禮貌地問，而且文法正確，其實好大機會成為你的「加分位」。因為一方面，這代表着你很着緊這個面試，另一方面其實很多人都忽略了，面試其實最重要的是雙向溝通(two-way communication)，並非單向的一問一答，這樣的話其實缺乏交流及互動，不是一個很好的面試。小弟以前面試時，都會盡量互動一點，讓對方感覺到自己的熱誠。

當然這並非可以馬上學得到，需要練習。而根據以往的經驗，對方可能會真的表達他對你的擔心，例如以前我去投資銀行面試時，對方會問，你會不會不習慣加班工作，因為工時會很長。這個時候，你就要坦誠與他交流，例如表示明白投資銀行對員工工作要求及期望很高，而我自己都很願意學習，作為新人，絕對明白工作到很晚，是學習過程中其中一個環節，讓對方知道你的想法，釋除他心中的疑慮，盡量讓他覺得兩者是互相配合得到，那麼就能夠大大提高面試的成功機會。

【英文文法小知識】 提提大家，concern 作為一個名詞，是解作關注。但當 concern 作為動詞，一般都會用 I am concerned about ... ，而非I concerned about ... 例句：I am concerned about the potential growth in this company.

2. What are the most important qualities for me to perform well in this position?

而第二條問題，則可以問他認為能勝任這個職位的必要條件。很多時，我們介紹自己時，都是希望能讓對方留下深刻印象，講中他心目中想要的要求。心理學中，曾有研究發現，相似度(mutuality)愈高，會令對方喜愛你的機會愈高。但每個人所重視的事情都很不一樣，有些老闆很重視工作經驗，有些則重視性格。所以當對方講了的心目中的條件，最重要是你的回應。你可以真誠地回應: 自己都覺得這個條件很重要，你可以這樣回答:「我之前的工作都累積不少相關經驗，或之前的工作都經歷過，所以我都很明白這個條件是很重要。」

【英文文法小知識】 提提大家，「重要」的同義詞有很多，包括important, significant, crucial, critical, vital, essential等。但是從文法角度，我們不可以說very vital。如果你想強調非常重要，我們可以說vitally important。例如: Being punctual is vitally important.

3. Recently, your company has launched the ABC scheme. What is your view?

最近貴公司推出了ABC計劃，你有什麼看法?

最後一條問題，你可以參考一下公司的Press Release或Annual Report，之後問對方對此的意見，其實對方的答案是如何並非最重要，最重要是展現你很了解這間公司，時刻留意公司的最新動態，同時代表你對這個面試很有熱誠，有做足功課。

但是，當讀者們問這條問題要小心，小弟最初面試時，因經驗尚淺，問了對方一些很深的金融科技的技術性問題，因為問題太刁鑽，對方不知道如何回答，埸面非常尷尬，當然最後這個面試失敗告終。但就此希望與大家分享，問此問題記住不要問一些太技術性或學術性的問題，(例如這個xx機制如何運作? ) 因為面試最重要是雙方都覺得舒服!

【英文文法小知識】 提提大家，當用recently/lately時，記住從文法角度，應該要用(present perfect tense)現在完成式，即是I have recently organized a camp，而不能說I recently organize a camp. (簡單現在式)。除了面試之外，大家在寫電郵時都要注意啊!

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。 Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

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