▲ 【美國示威】洗劫紐約第五大道 特朗普威脅無阻搶掠

美國示威暴亂愈演愈烈。美國總統特朗普縱威脅出動軍隊對付示威，卻未成功阻嚇打砸搶燒活動。紐約市周一（1日）晚和平示威演變為暴力騷亂，示威者在紐約著名購物街第五大道搶掠，多所商店都受到破壞。當局宣佈，紐約周二提早實施宵禁。

紐約市周一遊行示威於當地傍晚5時開始，反對明尼蘇達州黑人遭警員不合理殺害。示威初時在曼哈頓和平有序舉行，示威者更呼籲警員加入。但隨住夜幕降臨，和平示威很快就變成暴力搶掠。

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當地傳媒報道，紐約中城區及切爾西一帶商店都成為搶掠目標。不少商店都遭暴徒破門而入，滿地玻璃碎。部分商店雖然已提早用木板圍封門面，但也擋不住暴徒刻意破壞。

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在第五大道，微軟（Microsoft）商店遭到至少8人闖入，搶走大型硬碟，匪徒然後分乘兩輛車逃去，行動懷疑早有策劃。時裝品牌Coach商店工人還在架設保護木板時就遇上暴徒，木板遭強行拆走，櫥窗和工人都被投擲石塊。

紐約周一宵禁在晚上11時才生效，不少商店早已遭到洗劫。紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）下令，周二宵禁會於晚上8時實施，解除時間維持在清晨5時不變。

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責任編輯：方圓之