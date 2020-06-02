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【疫市營商】迷你倉RedBox逆市擴充　攻中小企客戶

商業 15:26 2020/06/02

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紅盒迷你倉行政總裁Simon Tyrrell表示，面對疫情，雖然會將收入增長下調至20%，但對本地倉儲業發展仍取態積極，未來會攻中小企業客戶，並打算在港島南區覓地點擴展業務。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情下，各行各業皆受影響，但某些行業卻能維持穩定增長，本地公司紅盒迷你倉（RedBox Storage），受疫情影響較少，相反希望逆市擴張，在疫情環境中招攬更多中小企客戶。

面對疫情，無論本地還是環球商業、經濟難免受到衝擊。紅盒迷你倉行政總裁Simon Tyrrell卻對此態度積極：「一般而言，倉儲生意並不會受經濟週期高低影響，而面對疫情，倉儲生意其實並沒有太大影響，因為本地對倉儲的需求仍非常大，收入增長預期雖有所減少，但仍然理想。」

中小企暫存器材需求大

倉儲生意未有跟隨經濟下跌，疫情下收到的查詢其實未有下降。Tyrrell透露，目前個人客戶佔整體客戶數目約78%，其餘22%就是中小企客戶。「個人客戶方面，由於環球各國因疫情封關，旅遊業陷入停頓，不少個人客戶的旅行箱都需要寄放在迷你倉。」

本地迷你倉公司Redbox行政總裁Simon Tyrrell表示，倉儲生意並不會受經濟週期高低影響，而面對疫情，倉儲生意其實並沒有太大影響，因為本地對倉儲的需求仍非常大。（黃建輝攝）

他補充，疫情下由於人們害怕外出，因此個人客戶亦較多選用公司的上門收送貨物服務。Tyrrell表示，疫情下，中小企客戶的類別亦有所改變。

以往中小企客戶大多集中是季節性商戶，例如會存放貨物待某些節日售賣，而近月因為疫情，企業客戶特別是中小企業採取在家工作措施，而各種財務、法律文件就需要存放在方便的地方。

由於辦公室關閉，中小企客戶會將辦公室器材寄放在迷你倉中，待日後辦公室，或會零售店重開，才重新搬出。

他坦言，疫情前，預計公司今年收入增長可達25%。「雖然疫情對公司打擊較細，但我們都會將收入增長調低至20%，以符合預期，未來會繼續聚焦吸納中小企業客戶，靠市場部門以及銷售部門，在網絡渠道以及商戶中傳播口碑。」

持續發展　或選址港島南

目前大多迷你倉都在工業大廈，地方雖然大，但仍然面對不少問題。Tyrrell坦言，人們對迷你倉的概念仍然停留在倉庫「好骯髒」，「環境擠迫」的錯誤形象中。「我們希望將迷你倉重新包裝，因此將旗下的迷你倉裝修成非常光亮，並採用具空間感的設計。」

他補充，迷你倉內的裝修亦要符合政府標準，例如要求倉與倉之間，要有不少於2.4米距離，倉與天花板的距離不少於1米，倉的高度亦不會超過2.35米。

紅盒迷你倉環境光亮且具空間感，一掃以往倉庫一定是骯髒、佈滿灰塵的舊有感覺。（黃建輝攝）

目前紅盒迷你倉於沙田、柴灣、油塘、屯門及荃灣設有五間倉庫，總面積超過50萬平方尺。「現時迷你倉整體佔用率達到53%，但我們過去3年整體面積就跳升5倍，相信未來會有更多客戶樂意使用。」

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Tyrrell對倉儲行業充滿信心：「雖然現時社會經濟不太景氣，但公司反而希望能逆市擴充，未來除了會維持正常增長，若有合適的倉儲公司，或會提出收購合併方案，冀為公司帶來互補作用。」他亦透露，未來會在港島南區再開倉庫，並希望尋找地鐵附近地點為佳，方便用戶隨時上來收放貨物。

研創新「防火倉」 符合政府要求

香港地寸金尺土，本地迷你倉公司成行成市。但及至2016年，九龍灣淘大工業村發生迷你倉起火事件，事件慘痛歷歷在目，亦令業界以及社會開始關注迷你倉安全問題。本地迷你倉公司Redbox行政總裁Simon Tyrrell表示，品牌旗下的迷你倉都符合消防處《迷你倉內潛在的火警危險及相應改善措施》指引。

紅盒迷你倉自行設計「防火倉」，倉中有獨立的火警警報器，而防火板間的接合位亦經過嚴格的品質測試。（黃建輝攝）

例如窗口總面積不少於迷你倉總樓面面積的1/16，窗口尺寸亦訂立在不少於1米，不可太高亦不能太矮，方便意外發生時消防員或其他人員能快速爬出爬入，同時不會因為太矮而導致人們墮樓。

其次，該公司研發「防火倉」。Tyrrell表示，「防火倉」由公司設計及研發，在內地廠房建立並經過長時間不斷測試防火效能，最後才運回香港。「當中除了防火板質量，更重要的是板與板之間的接合位，有時候即使防火板品質合格，但因為接合為表現不理想反會釀成危險，因此需經過長時間品質測試合格才能放心使用。」

記者：李彥煒

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