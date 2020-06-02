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【無卡提款】銀通推跨行無卡提款　初期11銀行逾千部ATM支援

金融經濟 15:14 2020/06/02

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銀通推出跨行無卡提款服務，初期共11間銀行支援；圖為銀通行政總裁蔡炳中。（銀通提供）

銀通推出跨行無卡提款服務，參與銀行的客戶只需登入手機App預設提款指示，前往貼有「無卡提款」標誌的銀通自動櫃員機（ATM），掃瞄屏幕上的二維碼，即可提取現金。

首階段共有11間會員銀行的ATM支援無卡提款服務，分別是：交銀香港、東亞 （00023） 、信銀國際、建行亞洲、招商永隆、創興 （01111） 、花旗香港、大新 （02356） 、工銀亞洲、大眾及上商，總共涉及逾1000部ATM。

另外3間銀行，東亞、工銀亞洲及渣打香港，亦已在手機App加入無卡提款功能。

無卡提款每日上限2萬元

銀通行政總裁蔡炳中表示，分階段推出主要因為各間銀行的內部系統準備程度不一，而且在疫情或更改工作優次，但相信8月將會有第二批銀行加入支援服務，屆時應該可以覆蓋全港2000多部ATM。

無卡提款與實體提款卡的每日提款上限看齊，每日最多提款2萬元。

2虛銀已加入　銀通：8間都有接觸過

他又指，有已推出無卡提款的銀行表示，推出服務後市場反應理想，而且在疫情下，他相信無卡提款更有需求，特別有助縮短輪候ATM的時間及減少觸摸鍵盤的需要。

目前銀通共有2間會員銀行為虛擬銀行，分別是匯立銀行（WeLab Bank）及Mox。他表示，與每一間虛銀都就加入銀通網絡溝通過，而銀通亦一改會員銀行須至少設有1部ATM的規定，容許不設提款機的虛銀加入。他估計，無卡提款服務推出後或刺激更多虛銀有興趣加入。

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