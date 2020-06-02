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【Tesla】身家增至近400億美元　馬斯克自曝：我不是「富二代」

環球政經 21:03 2020/06/02

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有矽谷「鋼鐵人」之稱的Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk），近來備受矚目，由他創立並擔任CEO的美國太空探索技術公司SpaceX，順利將兩名美國人送上國際太空站，他旗下的電動車廠Tesla股價亦於周一（1日）大漲，馬斯克身家也隨之水漲船高，增至近400億美元。

坊間常有消息指，馬斯克的成功離不開背後富裕家庭的支持，更有網友稱他父親於南非坐擁「翡翠礦」，然而去年馬斯克曾於推特發文，指網友消息不實，自己並非「富二代」，如今擁有的一切，皆是靠自己「一拳一腳」打拼得來的。

根據馬斯克貼文以及其傳記內容，他18歲離開南非後，靠自己兼職讀完大學，畢業後還欠有10萬美元的學貸，「畢業後創立Zip 2時，我甚至負擔不起多買一台二手電腦，只能白天編程，晚上運營網站。」其後他又創立了綫上支付平台Paypal，並於2002年獲Ebay收購，並因此獲得了1.65億美元，來投資自己少年時代的夢想——航天業與新能源業，這才有了現在的Tesla、及SpaceX兩間公司。

相關文章：【美股分析】「馬斯克效應」助力　Tesla股價「搭火箭」飆升

SpaceX順利送人上太空，不僅實現了馬斯克的航天夢，他旗下的Tesla亦因而受惠，這間電動車廠周一股價收報898.1美元，漲幅高達7.56%；馬斯克本人身家亦增至392億美元，成為福布斯富豪榜上的第24大富豪。

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撰文 : 國際組

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