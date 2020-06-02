【東亞股價】東亞傳賣業務股價曾飈兩成小心高追　3月稱全面檢討僅升2日

▲ 【東亞股價】東亞傳賣業務股價曾飈兩成小心高追 3月稱全面檢討僅升2曰

東亞 （00023） 今日受就出售中、港銀行業務進行磋商的報道消息刺激，東亞股價一度急飈兩成，高見17.68元，即使東亞中午作出澄清，東亞股價午後並未出現大幅回吐。東亞股價急升短綫或未能支持，隨時要待9月底前公布檢討最新情況，才有機會再上。

外媒︰東亞就出售中港銀行業務進行磋商 東亞澄清︰未就出售與外界進行討論（第二版）

東亞股價今早高開7%後升幅擴大，一度挑戰4月中高位17.74元。東亞股價裂口突破由3月引伸而下的下降軌，走勢當然理想。不過，今次急升主要是受出售資產消息所帶動。

要留意的是，東亞股價3月時亦曾抽升，當時東亞公布將對業務和資產組合進行全面檢討，以確保與其策略重點保持一致並增加股東價值，刺激股價抽升，惟連升2日後無以為繼，股價開始回落，並沿下軌降走勢反覆向下，至今日出現就出售中港銀行業務的消息，始裂口突破。後市一旦未有進一步消息刺激，或未能支持升勢，隨時要待東亞9月底前公布檢討最新情況，視乎情況才有進一步升勢。

至於花旗3月時曾估計，東亞有機會出售核心的中港業務，將東亞評級由「沽售」提高至「買入」，目標價調升4成至21元。

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責任編輯︰梁浩碩