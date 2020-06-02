【網易IPO】網易創辦人丁磊　特立獨行的另類科技人

網易開始招股，勢必掀起中概股的認購熱潮。作為網易的創辦人，丁磊在香港的曝光率不及騰訊（00700）的馬化騰及阿里巴巴（09988）的馬雲，不過在國內的知名度，一點也不遜於「雙馬」，早在2003年已成中國首富，當年他僅32歲。2009年丁磊宣布養豬計劃，還直播養豬過程，可謂另類科技人。

丁磊畢業於電子科技大學，之後曾在電信局、Sybase工作。1997年5月，他在廣州創立了網易公司，並用「163」來註冊公司的域名。剛開始網易以入門網站作起步，與新浪（Sina）和搜狐（Sohu），被稱為「三大門戶」。

當時，他曾說三大網站的大部分內容皆出自普通媒體，沒有多大區別，有人更笑話，看着搜狐的文章，卻以為自己在看新浪，到底競爭力何在。於是，他想出，「內容可以合作，門檻要低，但必須有一些內容是獨家的。」

據報道，丁磊對內容創作親力親為和有敏銳的觸感，講求對事件進行深度、多角度的報道和解讀，曾關注「陝西、內蒙內爭搶資源導致中國最大沙漠淡水湖乾固」一事，在事件沒引起社會關注時安排評論策劃文章，結果文章下的跟帖近十萬。

說到上市，網易算是赴美上市的第一梯隊，2000年6月在納斯達克掛牌，但適逢科網泡沫爆破，又因財務問題，網易在2001年7月至2002年1月期間停牌，但復牌後，至2003年10月網易股價已破歷史新高，丁磊身家暴漲，終登上中國首富的寶座。經歷了財務風波，網易開拓無綫增值和網絡遊戲等新業務，首款自主研發的遊戲為《大話西遊online》；目前，網易與騰訊在國內遊戲市場差不多平分春色。

在科技行業混久了，他總有奇怪想法，2009年公布了養豬計劃，在浙江興建養豬場，佔地1200畝。在一片質疑和笑聲之下，他只拋出一句：「有空邀請大家一定嘗嘗。」

及後，網易曾在網上眾籌養豬，56小時眾籌突破1,000萬元人民幣，公開直播養豬過程。2017年「丁家豬」拍賣，三頭豬分別拍出10萬、16萬和27萬元人民幣的天價。