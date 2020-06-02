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【新股IPO】中銀恒生推網易認購優惠　中銀孖展息劃一1.8%（第二版）

金融經濟 16:42 2020/06/02

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各行爭推新股認購優惠

中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 均推出網易（新上市編號︰09999，美股︰NTES）的新股認購及融資認購優惠。中銀香港指，客戶於網易公開招股期內（6月2日至5日）以黃表認購，可獲豁免新股認購手續費。另外，中銀香港推出新股融資認購優惠，融資成數高達90%，年利率劃低至1.8%，最低借款金額為10萬元。

需要注意，透過網上銀行或手機銀行認購的截止時間至6月5日上午10時正，客戶可經手機銀行即時查閱配股結果及交易。 

如客戶透過中銀香港手機銀行開立新證券賬戶及美股服務，可享100元電子超市禮券，兼享首6個月無上限買入港股、中國A股或美股「0」經紀佣金優惠。存入港股或中國A股，可享高達4000元中銀信用卡免找數簽賬額。

恒生孖展實際年利率為1.9%

另外，恒生客戶於6月2日至5日期間，凡經恒生個人e-Banking或自動化新股認購熱線認購網易，可獲豁免認購新股手續費。客戶如同時申請新股貸款，可享特惠貸款年利率，實際年利率為1.9%。

恒生亦推出新證券客戶優惠，新客戶於推廣期内成功下載及登入「恒生投資快」，並開立新證券戶口可享50元現金獎賞；透過「恒生投資快」買入港股或A股通股票可享6個月無限次零佣金。另外，存入港股至新證券戶口可享高達3,600元現金獎賞。

招商永隆銀行貨款年利率低至1.75%

招商永隆表示，新股認購可享免首港幣5萬的孖展利息及免認購手續費，認購的孖展貸款年利率1.75%。

（第二版：新增恒生優惠）

（第三版：新增招商永隆優惠）

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責任編輯：陳華、謝智聰

香港股票 網易（美：NTES） 美股 香港 孖展 IPO

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